Natale 2020, Italia zona rossa o arancione e nuovo Dpcm in arrivo?

Tutta Italia in zona rossa per Natale 2020?

Quando arriveranno misure più restrittive per le feste 2020?

Apertura dei comuni per Natale 2020

Ormai le festività Natalizie sono sempre più prossime,: dobbiamo aspettarci un nuovo Dpcm specifico per il periodo delle feste? Ebbene, queste almeno sono alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi:“È importante che vi sia consapevolezza da parte di tutti che la situazione è ancora molto seria”, con queste paroleincombenti. E anche il Premier Conte, dalla sua pagina Facebook ufficiale , nella serata di ieri: “[...]Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio”.Questa sembrerebbe la strada che il Governo ha deciso di adottare, seguendo il “”, che prevede dal 16 dicembreÈ stato anche, nel corso della riunione serale di ieri, come riportato dal Corriere.it , a indicare che: “Dobbiamo valutare il rischio sanitario e dunque è necessario avere un quadro della situazione degli esperti. Se c’è il pericolo di una terza ondata imminente, dobbiamo scongiurarlo intervenendo per impedire gli affollamenti”. Dunque, avranno il compito di delineare i vari scenari e poi suggerire iproprio a seguito del Natale e del Capodanno 2020.Sul tavolo sono quindi in giocoche potrebbero rialzarsi in seguito ai cenoni della Vigilia e ai pranzi di Natale, tuttavia un’altra proposta sempre in ballo in queste ore. Infatti il Governo sta anche vagliando l’ipotesi di, permettendo cosìDunque è assai probabile che, così da far luce su come saranno queste festività 2020.