Regali di Natale solidali 2020: idee per regali che aiutano il prossimo e il pianeta

Sarà unquello che ci attenderà tra un mese, lontano da feste, visite ai parenti, cenoni e giochi in compagnia. Sarannoa cui tutti dovremo attenerci per non far risalire la curva dei contagi, ma non per questo sarà la magia del Natale a dover essere sacrificata. Del resto, ilche potranno comunque essere condivisi con il nucleo più intimo dei propri cari.Uno dei momenti più belli che contraddistingue questa festività è sicuramente quello dello scambio dei regali, spesso personalizzati, che strappano sempre grandi sorrisi poiché un segno tangibile di affetto. Proprio in un anno così delicato che con le sue criticità ha colpito tutto il mondo, looffrendo, ognuno nelle proprie possibilità, aiuto a coloro che in questo momento stanno soffrendo di più. Come ogni anno, lehanno già predisposto diversitra cui è possibile scegliere per dimostrare ai più deboli e bisognosi, con un solo click dal proprio pc,. Sui vari siti delle maggiori associazioni sono presenti infattiin cui poter fare acquisti comodamente da casa e scegliere tra una vasta gamma di regali solidali rivolti ai meno fortunati di tutte le età con diversi bisogni.Guarda anche:Sono molte le Associazioni No Profit presenti sul territorio che si occupano di, spesso affetti da, che vivono in contesti die necessitano quindi di cure e di bisogni primari.Sul sito di Unicef, associazione rivolta all’aiuto dei bambini, esiste un portale interamente dedicato ai regali solidali, in cui è possibile scegliere il settore a cui si vuole indirizzare la propria donazione:. All’interno di ogni categoria sarà possibile visualizzare il costo di ogni regalo e selezionarne uno tra quelli disponibili. Accanto ai consueti regali solidali però, quest’anno Unicef ha deciso di lanciare un prodotto in collaborazione con, ideandoacquistabile in ogni store della famosa catena di bracciali: per ognivenduto,. Con questa iniziativa l’associazione No Profit ha dunque pensato ad un doppio regalo, per i propri cari e per i bambini meno fortunati.Tra le principali associazioni No Profit impegnate nella cura e nella salvaguardia dei bambini ancheha ideato la suache sul sito è possibile visualizzare, scegliendo tra kit medici, cibo, alberi, kit per l’emergenza da Coronavirus e molti altri.Amref è l'Organizzazione No Profit che tutela la salute e l’istruzione dellee in particolar modo deinelle. L’associazione ha predisposto sul proprio sito tra cui è possibile selezionare i diversi regali solidali:. Si tratta di donazioni per lo più dedicate alla tutela della salute, al reperimento di cibo e acqua e al mantenimento di un sistema di istruzione nelle comunità povere dell’Africa.Associazione No Profit impegnata a fornire cura e assistenza in tutte le aree più disagiate, spesso teatro di, Emergency sul proprio sito offre la possibilità di scegliere tra regali solidali, per lo più indirizzati adai più bisognosi. Spesso inoltre la donazione è accompagnata anche dalla specificazione del luogo in cui è destinata una determinata cura. In alternativa, è possibile acquistare regali solidali per i propri cari sfogliando il catalogo online di gadget natalizi predisposto da Emergency e scegliendo l'articolo che più interessa.Per chi preferisce aiutare, sono molte le Associazioni attive da anni in questo settore.L’associazione italiana per laha ideato un catalogo online di regali solidali per Natale da mettere sotto l’albero e da scartare insieme ai propri cari. Biglietti, tazze, cartoline, biglietti e conserve e altri prodotti sono alcuni dei tanti articoli tra cui è possibile scegliere.Come ogni anno la, attiva nella, organizza in collaborazione con laintere giornate dedicate allada destinare alla ricerca.i canali Rai trasmetterannocon cui sarà possibile fare una donazione.In alternativa, sul sito dell’associazione sono presenti diversi regali solidali tra cui è possibile scegliere da destinare ai propri cari: scatole di cioccolatini, candele, agende, quaderni, portachiavi, libri, zaini, biglietti e tanti altri.La Lega del filo d’oro, associazione dedita all’aiuto di, ha stilato sul proprio sito un catalogo di regali solidali per i propri cari: è possibile scegliere tra decorazioni natalizie, biglietti, quaderni, bracciali Cruciani, tazze, formine per dolci e altri gadget.diventa ogni anno sempre più preoccupante mentre molti Stati e Governi sembrano sottovalutare l’urgenza di porvi al più presto un rimedio concreto ed efficiente. Per offrire il proprio sostegno in questo senso, le associazioni no profit impegnate nella, hanno ideato regali solidali di Natale per contribuire a salvare il Pianeta.Tra le organizzazioni più importanti in tutto il mondo perprimeggia sicuramente il. Per Natale, l’associazione ha ideato regali solidali che consistono nell’. Tutte le specie per cui è possibile contribuire per la preservazione, sono visionabili sul catalogo online del WWF , molte delle quali sono del tutto inaspettate.