Bonus Cultura: i libri consigliati da comprare con 18app

Anche nell'era dei social network, leggere è una delle attività preferite dai ragazzi. Soprattutto se,. Ma spesso davanti a una vasta scelta, non sappiamo cosa scegliere, e ci affidiamo al passaparola o ai consigli più disparati trovati tra siti internet vari. Un altro metodo per andare sul sicuro è quello di affidarsi ai bestseller, con la logica che - in teoria - un libro che abbia successo possa essere anche particolarmente bello.Tuttavia, Skuola.net vuole andare oltre, e provare a, fatto apposta per voi ragazzi di 18 anni (o poco più) che volete spendere i vostri 500 euro nel modo migliore e, perché no, che desiderate "innamorarvi" di un libro acquistato grazie al Bonus. Ecco allora la nostra "selezione":Guarda anche:Iniziamo dalle basi. Tutti conoscono il maghetto occhialuto più famoso al mondo, pochi però (ammettetelo) hanno tutti - davvero tutti - i libri della saga che portano la firma della geniale scrittrice J.K.Rowling. E allora, iniziamo a riempire la libreria: Harry Potter e la pietra filosofale (1997); Harry Potter e la camera dei segreti (1999); Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2000); Harry Potter e il calice di fuoco (2001); Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2003); Harry Potter e il principe mezzosangue (2005); Harry Potter e i Doni della Morte (2007).Classico imperdibile. Molti di voi l'avranno già letto, tanti avranno visto i film, ma chi non l'avesse ancora fatto... beh, dovrebbe correre subito a leggerlo! Le avventure di Frodo Baggins e della compagnia dell'anello tra le lande della terra di mezzo creata da Tolkien sono imperdibili per giovani lettori della vostra età.Stephen King non può mancare in qualsivoglia libreria di un diciottenne. I titoli sono diversi e uno più bello dell'altro: da IT a Misery, fino a Shining e Pet Sematary. Non è un caso che King sia uno degli autori più trasposti cinematograficamente. Abbiamo scelto Carrie perché tratta di un tema molto importante per gli adolescenti: i rapporti tra compagni di scuola e il bullismo.Un libro che narra della distruzione dei libri. Questo succede nella storia di Ray Bradbury, uno dei più importanti scrittori di fantascienza del secolo. In una società allucinante e allucinata, ipertecnologica, i libri vengono dati alle fiamme. Ma non tutti riescono a vivere in un mondo così...Pronti a perdervi in un mondo a più dimensioni? Flatlandia è un racconto molto amato tra gli studenti di matematica di tutto il mondo, che rimane attuale nonostante sia stato scritto alla fine dell'800. E' infatti anche un'arguta critica sociale, contraria a stereotipi e convenzioni.Caso editoriale degli ultimi anni. Una ragazza del lontano 1939, in una Germania nel pieno del regime nazista, inizia a "salvare" libri dai roghi o a rubarli dalla biblioteca della moglie del sindaco. La sua storia prende un nuovo corso quando la sua famiglia nasconde un ebreo in cantina.Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il comandante di un campo di sterminio. Il bambino cammina fino al recinto di rete metallica, dove incontra Shmuel, prigioniero al di là della rete. Nasce un'amicizia dolce e amara che segnerà il protagonista per tutta la vita.Il romanzo è raccontato in prima persona dal protagonista, James Sveck, che racconta al lettore la sua vita. E' un ragazzo sensibile che, nel vivere l'adolescenza, ricorda il "Giovane Holden" di Salinger, che dovrà crescere nonostante il suo disprezzo per l' ipocrisia e i miti della società adulta.Un "Giovane Holden" giapponese è Toru, il protagonista di questa storia di Murakami, che rivive il tempo della sua adolescenza dopo una notizia tragica. Le amicizie e gli amori, quelli possibili e quelli impossibili, le delusioni e le complesse emozioni che nascono in quell'età.Scuola, amore, amicizia, professori. Dite la verità, questa roba vi è familiare. Ecco perché la storia di Leo e di Beatrice, tra momenti leggeri e drammatici, vi segnerà ancora più nel profondo. Imperdibile.In pochi hanno perso la serie, ma il libro? E' tempo per voi, cari diciottenni, di misurarvi con un testo un po' più adulto, a volte crudo, che racconta una realtà molto più vicina di quanto voi pensiate.Romantico, moderno, generazionale. Due neo laureati affrontano la vita dopo l'università. Non sempre è semplice diventare adulti e indipendenti. Non sempre è semplice comprendere davvero ciò che conta, o non scappare dalle proprie stesse emozioni e dai propri sentimenti. Ma un giorno, forse...Un libro importante, dall'autore de Il cacciatore di aquiloni, Khaled Hosseini, che racconta la storia di due donne in Afghanistan, dagli anni 60 a oggi. Due donne decisamente diverse che, attraverso sofferenze e violenze, trovano il loro (opposto) destino cercando con tutte le forze la libertà.Adolescenti in un collegio inglese fuori dal tempo, vivono una vita apparentemente normale. Ma qualcosa sulle loro origini è oscuro, così come sul loro destino. Le loro emozioni e le loro esperienze sono quelle di qualsiasi ragazzo della loro età, ma il finale lascia scoprire una realtà molto diversa.Romanzo della beat generation che non può che appassionare. Racconta dei viaggi di Sal e l'amico Dean, nell'arco di 3 anni. Il romanzo è autobiografico, ambientato negli anni 50: racconta gli infiniti spazi americani, la società del tempo e le sue contraddizioni, con gli occhi di una generazione inquieta alla ricerca di identità (che, per questo, somiglia un po' alla vostra).