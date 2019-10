Come prendere libri su Amazon con 18app

Come pagare libri su Amazon con 18app: promozione per il Bonus Cultura

Come acquistare libri scolastici su Amazon con 18app

Come ogni anno, tutti gli studenti neo maggiorenni che ricevono ilconcesso dal Governo, sono molto indecisi su come spenderlo.Il buono 18app infatti può essere investito in diversicome concerti, biglietti per musei, cinema, mostre ed eventi, monumenti e teatri ma anche corsi di musica, teatro e lingua straniera. Ma non solo, è possibile investirlo anche in altre categorie generali come libri e audiolibri, Ebook, cd e vinili e infine dvd.Ovviamente, anche su, la più grande piattaforma di commercio online, se si desidera è possibileSi, ma come comprare libri su Amazon con 18app? Innanzitutto è fondamentale creare un buono su Amazon a partire dal tuo bonus cultura. Per utilizzare il tuo bonus su Amazon.it, devi prima creare un buono di spesa su www.18app.italia.it per l’ambito Libri del valore intero desiderato di minimo €1 (es. €15,00, non €15,50) da convertire sulla pagina https://amazon.bonus18.it/. In fase di conversione, verranno associati al tuo buono di spesa uno o più codici Amazon del valore fisso di €1, 5, 10, 25 o 50. A quel punto,non dovrai fare altro che scegliere i libri dalla categoria dedicata e usare il codice per acquistare.Guarda anche:Per incentivare l’utilizzo da parte degli studenti del Bonus cultura su, il colosso del commercio online ha lanciatograzie a cui coloro che effettuano un acquisto di almeno 50, 75, 100, 150, 200, 300 o 500 euro,, hanno diritto ad unrispettivamente di 7, 12, 15, 22, 30, 45 o 75 europer i prodotti venduti e spediti da Amazon stesso nelle categorie di libri, Ebook Kindle, audiolibri, Cd, vinili e dvd musicali.Per poter usufruire della promozione in corso di validità, bisognerà inserire il codice ‘’ nella sezione ‘Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale’. Dopo aver concluso correttamente l’ordine, il buono Amazon sarà inviato entro 10 giorni sul proprio indirizzo email.Il bonus 18app su Amazon può essere speso anche per l’acquisto di libri scolastici che ogni anno raggiungono sempre cifre importanti e alte. Su Amazon, in particolare, si possono(in cui vengono opportunamente specificate) tramite il bonus cultura, specificando sempre nel riepilogo dell’ordine l’acquisto il pagamento tramiteper poter usufruire delancora in corso di validità.