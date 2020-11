Nuovo Dpcm Natale, quali ipotesi per riaperture e scuole dal 4 Dicembre?

Ipotesi sulla riapertura delle scuole

Saranno consentiti spostamenti fra Regioni nei giorni festivi?

Settimane bianche? Un lontano miraggio

Negozi e centri commerciali: modifiche all'orario

Prosegue il coprifuoco ma con qualche possibile eccezione nei giorni di festa

Bar e ristoranti chiusi anche a Natale

Ad un mese da Natale, il Governo sta già studiando lecontenute nelche entrerà in vigore, in sostituzione quindi di quello attualmente in essere e valido fino al 3 Dicembre. Stilare regole efficaci e condivisibili da tutti è un lavoro tutt'altro che semplice, soprattutto durante l'ultimo mese dell'anno, atteso sempre con ansia per le moltepliciche solitamente nelle famiglie rappresentano un momento di condivisione e di gioia.In attesa dell'arrivo dei primi vaccini, per non far risalire la curva epidemiologica nel nostro Paese, il presidente Giuseppe Conte sarà dunque costretto a firmareche probabilmente avrà valore, il giorno dell'Epifania che rappresenta la fine delle festività.Guarda anche:Il Governo sta valutando la possibilità disubito dopo la fine delle vacanze natalizie che in tutti i calendari scolastici è prevista perSe dunque questa potrebbe essere una data utile per consentire il ritorno in aula degli studenti, non mancano opinioni contrastanti che invece ritengono poco prudente e molto rischiosa una decisione simile.Gli eventuali provvedimenti sul ritorno fra i banchi che saranno adottati dal prossimo Dpcm potranno comunque essere frenati dalleche i governatori delle Regioni, se lo riterranno opportuno, avranno la facoltà di adottare.Attualmente i confini delle Regioni rosse o arancioni non sono percorribili se non per motivi di reale urgenza, di lavoro e di salute che devono comunque essere dichiarati nelRimane aperta la discussione su possibili deroghe a questo tipo di divieto nel giorno di Natale, proprio per consentire anche a chi è lontano dalla sua famiglia, di trascorrere la festività insieme.Sul tavolo di Governo, l'ipotesi ha incontrato diverse perplessità e opposizioni da parte di coloro che aderiscono ad una linea di azione più prudenziale e rigida proprio per scongiurare un eventuale incremento di casi positivi a Gennaio. Si continua a discutere infatti su un possibile compromesso che potrebbe consentire spostamenti giustificati, sempre mediante, dain occasione delle feste natalizie.Quest'anno i molti appassionati di sport invernali dovranno rinunciare alle consuete settimane bianche che, poiché rientrano nella categoria di svago e di spostamenti non necessari, non saranno dunque ammesse. Nonostante le varie richieste da parte dei governatori regionali,, comprese quelle gialle,Il Governo stesso fa sapere infatti che "si sta lavorando ad una iniziativa europea, per prevenire le consuete 'vacanze sulla neve', che attirando appassionati degli sport sciistici e dei soggiorni in montagna, farebbero il paio con le vacanze spensierate, con serate in discoteca, della scorsa estate".Dopo la chiusura deidurante il fine settimana, il Governo sta rivalutando questa disposizione in vista delle feste natalizie che ogni anno rappresentano una fonte economica rilevante per il commercio del Paese. Inoltre, per consentire accessi più dilazionati che potrebbero dunque contribuire ad, si sta anche valutando la possibilità diSe queste disposizioni interesseranno anche le regioni rosse è incerto poiché la discussione fra le varie voci del Governo rimane ancora aperta e molto dibattuta.La regola del coprifuoco probabilmente sarà confermata con possibilità di. Questa particolare eccezione è stata studiata per favorire le vendite nei negozi qualora venisse approvata l'estensione oraria della loro attivitàfino alle ore 22:00.Un'ulteriore eccezione al coprifuoco potrebbe essere consentita anche la, in cui potrebbe essere posticipatonon solo per permettere alle famiglie di condividere la Vigilia (in numero ristretto senza creare assembramenti), ma anche per consentire ai credenti di recarsi in Chiesa per la celebrazione della tradizionale Messa notturna.L'orario del coprifuoco che sarà applicatoè ancora in fase di discussione. In ogni caso, nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania saranno vietate feste, cenoni e assembramenti di qualsiasi tipo anche all'interno delle famiglie.Le restrizioni vigenti che impediscono a bar e ristoranti qualsiasi tipo di consumazione al loro interno dopo le ore 18:00, rimarranno valide anche nelle Regioni gialle. Potranno invece continuare con il servizio da asporto e con la consegna a domicilio anche dopo le ore 18:00 mentre si discute ancora su una possibile apertura a pranzo per i ristoranti nelle zone arancioni.Per l'organizzazione delle attività di bar e ristorazione fino alle ore 18:00 nelle aree gialle, rimarranno valide le stesse regole attualmente già in uso, tra cui ile l'