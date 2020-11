Scuola e coprifuoco, nuovo dpcm nelle prossime ore: cosa potrebbe succedere

Nuovo DPCM, le parole di Conte alla Camera

Coprifuoco alle 21, centri commerciali chiusi e no agli spostamenti tra regioni

Misure più restrittive nelle zone più a rischio

Scuola: il Ministro Speranza: “vogliamo difenderla”

Si vocifera da giorni: un. Infattiper spiegare le ulteriori misure che è intenzionato a varare. La curva dei contagie dunque sono indispensabiliche rimarranno in vigoreScopriamo insieme quale sarebbe lo scenario da oggi in poi.Oggi intorno alle 12:00 il premier Conte ha parlato alla Camera delle possibili decisioni contenute nel nuovo DPCM: qui il video completo della diretta."La pandemia corre repentinamente in Europa, costringendo ogni Paese a varare nuove misure restrittive di settimana in settimana. Entro mercoledì saranno pronte nuove restrizioni". Queste le parole con le quali il Premier Conte ha aperto il suo discorso di oggi alla Camera, riportate da Repubblica.it , annunciando quindi,che probabilmente ci accompagneranno tutto il mese di novembre. "Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcuni territori" così Conte ha annunciato cheTuttavia ada Conte sono i seguenti: "Pensiamo alla chiusura dei centri commerciali nel weekend e lo stop alle slot machine ovunque siano collocate. - Ha anticipato Conte - Sui mezzi di trasporto pubblico ci sarà una capienza massima del 50 per cento - ha proseguito - e prevediamo limiti alla circolazione delle persone verso le regioni più a rischio e nella fascia serale". E ha poi annunciato: "Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute".Ma quali saranno dunque le nuove restrizioni regionali previste nel prossimo Dpcm? "Saranno interventi mirati a seconda dei rischi nei vari territori. - E ha poi preannunciato il Premier - Stop agli spostamenti verso le regioni in emergenza, limite nazionale di spostamento in orario serale, didattica a distanza, trasporti pubblici con capienza limitata al 50 per cento". "Questi scenari dovranno tener conto - ha spiegato tra l'altro il Presidente del Consiglio - dell'indice di replicabilità del virus, dei focolai e della situazione dell'occupazione dei posti letto negli ospedali. Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. Rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un'altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese."Per quanto riguarda la situazione nelle scuole, sarebbe sul tavolo la discussione in merito alla didattica a distanza fin dalle medie. Nelle ultime ore, intervistato dal Corriere.it , che ha commentato la situazione degli studenti e della scuola: “L’idea del governo è sempre quella di non toccare le scuole. Vogliamo difenderle il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di una epidemia”. Dunque, per ora almeno, sembrerebbe che. È inoltre intervenuta nell'ultima ora, su Sky TG24,che ha dichiarato: "Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media".