Coprifuoco nazionale alle 21 e nuovo dpcm se non calano i contagi

Lockdown o no?

Nuova quarantena? Dipenderà dai contagi

: questoche si è dato il Governo. Se entro questo lasso di tempo il numero dei contagi non accenna a scendere,. Queste le ultime indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi e riportate da Open . Tuttavia l’ipotesi delle nuove chiusure: si sta vagliando anche la possibilità dialle 21.00. Ma scopriamo insieme come si sta evolvendo questa delicata situazione.Da quanto affermato da fonti vicine al Governo,, sia in materia di impegno dei cittadini a rispettare le nuove norme che di contagi. Il quadro epidemiologicoe dal Partito Democratico avvertono che. Una delle opzioni da tenere in considerazione, oltre quella del nuovo lockdown,L’esecutivo sembra avere le idee chiare almeno su una cosa:, ovvero il 30% del totale a disposizione in tutta Italia,. Un altro, termine con il quale molti di noi avevano preso confidenza durante la quarantena, che calcola il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. La settimana scorsa, purtroppo però nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, ci si aspetta una nuova impennata di casi che potrebbe far salire l’indicatore ulteriormente. E dunque anche in questo caso,negli scenari disegnati dall’Istituto superiore di sanità e dal Comitato tecnico scientifico,. Per il momento quindi non siamo ancora arrivati a numeri così allarmanti, ma,un’altra