Dpcm Natale 2020, le nuove indiscrezioni: coprifuoco dopo mezzanotte a Capodanno?

Dpcm natalizio: indiscrezioni sulle possibili misure

Quarantena dopo viaggi all’estero e piste chiuse

Divieto di spostamento tra alcune regioni

Indicazioni per le feste private

Negozi e coprifuoco

Quando ci sarà la riapertura totale delle attività?

Fonte: Giuseppe Conte via FbL’continua senza sosta e ilè a lavoro per emanare nuove indicazioni suida adottare e leda rispettare dopo il 3 dicembre. Proprio in queste ore è in atto una riunione con i capidelegazione per rivedere le questioni ancora irrisolte del nuovo Dpcm in vista nelAlcune indiscrezioni pubblicate dagli organi di stampa anticipano la possibile disposizione di una Capodanno e un periodo diper chi rientra dall’esterno. Vediamo insieme nel dettaglio tutte le indiscrezioni rinvenute.Ilè al lavoro per la redazione del nuovo Dpcm con tutte leda rispettare durante il periodo natalizio. Come anticipato, nelle ultime ore il Governo si è riunito con i capidelegazione per rivedere i punti ancora aperti circa ilche entrerà in vigore giù dal 4 dicembre e che interesserà l’. Tra le indiscrezioni pubblicate dalla stampa nazionale, importanti sono le misure che potrebbero essere disposte per le vacanze natalizie: ci potrebbe essere undopo mezzanotte a Capodanno, iltra alcune regioni e si prevede una stretta ai cenoni di Natale e per quello di fine anno. Ma vediamo nel dettaglio tutte le indiscrezioni.Una delle misure che interessa in particolar modo leconcerne i. Sulla base di quanto accaduto in estate, infatti, il Governo potrebbe stabilire unadi due settimane per chi decide di passare le vacanze fuori dal territorio nazionale. Il ministro della Salute, inoltre, in merito alla chiusura delle piste da sci, avrebbe intenzione di aggiornare la lista dei— che comprende già Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Regno Unito, Belgio e Francia — inserendo l’Austria, la Svizzera e tutti gli altri Stati che non aderiranno all’Esclusi gli spostamenti per il, potrebbero essere evitati gli spostamenti tra alcune regioni. Nelle ultime ore il ministro per gli affari regionali e le autonomieha ricordato: “Gli ospedali sono ancora in affanno, non si può sostenere una terza ondata a gennaio e quindi non possiamo far circolare 7, 8 milioni di cittadini come accaduto in estate”. Nonostante ciò, alcuni governatori sono contrari a questa decisione in quanto temono un nuovo e durissimo colpo all'e al, già messo a dura prova.Nonostante il periodo natalizio, continueranno ad esserele feste neie nei. Con il nuovo Dpcm potrebbe arrivare la raccomandazione di limitare glie i commensali a tavola durante i cenoni. Si pensa che il Governo possa suggerire di non riunirsi in più di, con maggiore attenzione agli anziani e a persone con fragilità. Non è ancora chiaro, tuttavia, se ci si potrà riunire tra non congiunti.Per i negozi la chiusura potrebbe essere spostata alle 22.00, mentre i centri commerciali potrebbero tornare ad essere aperti nei weekend e nei giorni festivi. Gli orari dei coprifuochi già istituiti nelle diverseindividuate dall’attuale Dpcm potrebbero subire dei: dal 4 dicembre potrebbero slittare allee oltre lenei giorni di Natale e Capodanno. Tali cambiamenti, però, potranno essere attuati solo in funzione delladopo la libera circolazione di persone del 4 dicembre.Il Governo conferma che l’attenzione sarà ancora puntata sule sugli effetti dati dalle disposizioni emanate. Per quanto riguarda l’e di altre attività come, tutto ciò si potrà fare solo quando l’scenderà sotto l’1. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, inoltre, ha anticipato che si sta valutando se rendereil vaccino ad alcune categorie, quando esso sarà disponibile.