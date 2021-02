Decreto Covid, stop agli spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Cosa cambia

Stop agli spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo

Visite a parenti e amici: no alle deroghe in zona rossa

Emergenza Covid, cosa succede attualmente per la scuola

Nuovo provvedimento del governo per contenere la. Il primo provvedimento in materia emanato dall'riguarda il decreto legge sugli spostamenti in scadenza il prossimo 25 febbraio. Permane lo stop agli spostamenti tra le regioni che viene prorogato fino al. Ecco tutte le info utili.Guarda anche:Il Consiglio dei Ministri ha approvato ilche proroga fino a quasi tutto il mese di marzo gli spostamenti tra le Regioni.. Ci saranno, però, delle deroghe. Pertanto ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.. Ciò vale anche per il personale scolastico e per gli studenti che vivono fuori sede., nell’ambito delle regioni arancioni e gialle lo spostamento “verso una sola abitazione privata abitata”, una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. La deroga permette a due persone di andare in visita ad amici e parenti, insieme a “minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.Ricordiamo che con l'ordinanza del Ministero della Salute, Roberto Speranza, è cambiato il quadro delle regioni. A partire da domenica 21 febbraio queste è la distribuzione: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.: nessuna Regione.Il Dpcm attualmente in vigore prevede che nelle. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021,delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza., invece, resta fermo lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, per le classi seconda e terza delle scuole medie e per tutte le classi delle scuole superiori le attività scolastiche e didattiche le lezioni si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.Ci sono però delle regioni che hanno valutato in modo diverso:che, malgrado sia gialla, opta per una didattica digitale al 100% per le scuole per due settimane.