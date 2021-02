Scuola, calendario scolastico prolungato al 30 giugno? Il piano di Draghi

Anno scolastico prolungato: scuola fino al 30 giugno?

Nuovi docenti

Piano scuola: novità anche per la ricerca

Lacome. È questo uno deglidi, l’economista ed ex presidente della Banca centrale europea scelto dal presidente Sergio Mattarella per creare il. Tra le indiscrezioni arrivate dal giro di consultazioni con le forze politiche vi è la volontà di rivedere ile ladi ripensare ad un piano per evitare l’abbandono scolastico.Vediamo più nel dettaglio le primesulper il mondo scuola.Scelto dal Presidente della Repubblica, l’ex presidente della BCEha iniziato da alcuni giorni il giro dicon le forze politiche italiane per decretare la nascita del nuovo Governo. Ad assumere un ruolo determinante nel suo piano è lae la suanella società. Tra le prime indiscrezioni arrivate dagli incontri indetti gli scorsi giorni, infatti, vi è la volontà diper recuperare il tempo perso in questi mesi di. Sono tuttavia molti ial riguardo poiché questo potrebbe portare anche ad unodelle prove d’esame die della Maturità 2021. Una volta formatosi il Consiglio di Ministri, sarà altresì importante pensare aldopo le vacanze estive 2021.Consapevole che quest’anno mancavano circa 10mila docenti a inizio anno, Draghi avrebbe proprio intenzione diaffinché le classi abbiano dei professori assegnati già dal primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico.Dopo aver le possibili sorti del mondo scuola con il piano Draghi, torniamo con la testa sui libri: come studiare senza annoiarsi? Ecco tutti i trucchi!Le indiscrezioni suldi Draghi non finiscono qui. Il rapporto istruzione e giovani è stato declinato anche per il versante università, per il quale Draghi vorrebbe attuare una politica capace di ridurre l’e di aumentare il. Quanto alla ricerca, inoltre, è sempre più evidente la necessità di consolidare il legame trae ciò potrebbe essere concretizzato con i fondi previsti dal