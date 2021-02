Maturità 2021, potrebbe tornare la Prima Prova. Restano Invalsi e Pcto

Maturità 2021: torna la prima prova con il governo Draghi?

Invalsi e Pcto: rimarranno parte dell’esame di Maturità 2021?

Come sarà la? Nessuno ad oggi lo sa: infatti con il cambio che quasi certamente ci sarà alla guida del Ministero dell’Istruzione,sarà in mano a una nuova figura che succederà a Lucia Azzolina. Questa variazione potrebbe: ma che direzione prenderà un probabile Governo Draghi?Anche se tutti ormai stanno speculando su quali riforme e provvedimenti potrà prendere, è bene ricordare che questoesecutivoDunque tutto quello che si legge su giornali e quotidiani in questi giorni. Detto ciò, è stato proprio il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, a, durante le consultazioni con le delegazioni dei partiti, che vanno avanti dalla scorsa settimana,. Infatti sembrerebbe, come riportato da Repubblica.it , che Draghi abbia intenzione non solo diper permettere ai ragazzi di recuperare giorni di scuola, ma intenda anche operare. E, anche se l’ordinanza di Maturità 2021 ad opera della Ministra Azzolina, e contenente un, quindi consembrava prossima alla pubblicazione, con un nuovo ministro al Dicastero di Viale Trastevere. Infatti il nuovoGoverno sembrerebbe intenzionato a spingere per un, come auspicava l’area del PD nel precedente Governo, includendo all’interno della Maturità 2021, presumibilmenteNella formulazione dell’esame di Stato 2021 da parte del nuovo governo, oltre all’eventuale inserimento di una prova scritta, ci sarebbe anche, il cui calendario è uscito qualche mese fa. Raggiunta da Repubblica.it, la presidentessaspiega che l'Istituto Invalsidel primo marzo: "Possiamo realizzare la prova in classi sicure, distanziate, attendiamo solo di sapere se si tornerà in classe", non sembrerebbe però possibile, a questo punto della stagione,. Infine sarebbe confermato anche il ruolo dei, i Pcto, all’interno dell’esame di Stato 2021, elemento in realtà già presente nel 2020 con il maxi orale.