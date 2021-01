Decreto dal 16 gennaio al 5 marzo: spostamenti e visite, le nuove restrizioni

Nuovo decreto legge: tutte le misure dal 16 gennaio

Spostamenti dalla propria abitazione

Istituzione di un’area “bianca”

Fonte foto: Facebook Nella serata di ieri si è riunito ilper approvare uncon tutte le nuoveche gli italiani dovranno rispettare per contenere l’. Come anticipato negli scorsi giorni dai principali organi di stampa, tra le novità del decreto vi è iltra regioni – salvo alcune eccezioni – e l’introduzione di una possibile “” adi contagio.Vediamo insieme più da vicino tutte lecontenute nel decreto legge.Vista la situazione il Consiglio dei Ministri ha deliberato ladello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della. Come anticipato, nella serata di ieri il Consiglio si è riunito per approvare il decreto legge contenenteurgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Tra le principali novità vi è la conferma deltra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate, situazioni di, fino al. Vediamo insieme nel dettaglio tutte le altre misure.Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, per l’intero territorio nazionale il decreto stabilisce alcune restrizioni nello spostamento dalla propria abitazione per recarsi in un’, come nel caso di visite a parenti e amici stretti. Nell’abitazione di destinazione, infatti, ci può essere unulteriori a quelle già conviventi e chi si sposta può portare con sé. Tale spostamento è consentito tra le 5 alle ore 22:00 e può essere fatto all’interno della stessa regione se essa è “zona gialla” o all’interno dello stesso comune se è esso è identificato come “zona arancione” o “zona rossa”- salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino aCome anticipato negli scorsi giorni dai principali organi di stampa, il decreto legge stabilisce l’qualora una regione presenti une un’incidenza dei contagi inferiori aper 3 settimane consecutive. Per quanto riguarda le misure da rispettare, il decreto chiarisce che “in area '' non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.”.Leggi qui il comunicato stampa integrale pubblicato dal Consiglio dei Ministri.