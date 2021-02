Chi è Mario Draghi e cosa succede ora (spiegato in modo semplice)

Dalle dimissioni Conte al mandato esplorativo di Fico

Chi è Mario Draghi?

Cos’è un governo tecnico?

Cosa succede adesso? Gli scenari dopo il sì (con riserva) di Draghi

Copyright: World Economic Forum/swiss-image.chDopo il colloquio delle 12:00 con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,, ex presidente della BCE (la Banca centrale europea),ma, come ha detto lui stesso, ha già fissato i suoi obiettivi: "Vincere la pandemia e rilanciare il Paese".Inoltre, ha ribadito di "essere fiducioso nel confronto con partiti e forze sociali" e si aspetta che "emergano unità e risposte responsabili e positive". Subito dopoè andato prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato per incontrare i rispettivi presidenti, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Nell’attesacon le forze politiche, facciamo come sempre un passo indietro eLeggi anche:In un precedente articolo abbiamo parlato delle, ormai consapevole di non avere più una maggioranza. Ilnon ha così potuto far altro che, da cui è emersa la disponibilità per dare vita a una nuova maggioranza e di conseguenza ad un nuovo esecutivo.Mattarella aveva perciò affidato, cioè il compito di continuare le consultazioni con i partiti e cercare di. Quest’ultimo non ha sicuramente avuto un compito facile dato che erano molte. Tanto è vero che il leader di Italia Viva, lo stesso che ha dato inizio alla crisi ), nella serata di ieri ha fatto capire attraverso un tweet che l’accordo non c’era."Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato." A questo tweet di Renzi sono seguite le varie repliche. Proprio negli stessi minuti in cui. Il, Mattarella, constata, ha immediatamente lanciato "un appello a tutte le forze politiche" affinché conferissero allora la fiducia a un governo "di alto profilo" (alias), convocando per oggiUn nome forte, quello di. In grado di rassicurare i mercati e di fare scendere lo spread fino a 112 punto. Ma, quei pochi che non lo conoscono si staranno chiedendo: chi è? Ecco allora una breve biografia di. Laurea allae master al, Draghi ha iniziato la sua carriera istituzionale con l’incarico di, gestendo la stagione delle privatizzazioni (di aziende di Stato come Telecom, Enel, Eni). Dopo una breve parentesi nella bancaha ricoperto il ruolo di, una carica che l'ha catapultato poi alla, inizialmente come membro del consiglio.La sua reputazione però è legata soprattutto alla, facendolo diventare agli occhi dell’opinione pubblica. Celebre il suo debutto a Francoforte, quando per manifestare la propria volontà dipronunciò la famosa formula “whatever it takes (tutto il possibile)". Parole alle quali è seguita, che trova il suo apice nel quantitative easing: cioèE ora, che succede? Nel momento in cuianche l’esecutivo che verrà, sotto l’indicazione del Presidente della Repubblica,. Viene infatti chiamato, a seconda delle sfumature e degli accenti che ne caratterizzano la formazione.Nello specifico,. Si chiama invece. Si parla di. Infine si parla invece diDato che, come dicevamo all’inizio, Mario Draghi ha accettato l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella e, vista la litigiosità del Parlamento, adesso. Secondo le prime dichiarazioni buona parte del Movimento 5 Stelle non sosterrà Draghi (si parla già di una possibile scissione interna) così come Fratelli D’Italia. InveceE se? A quel punto torneràper comunicargli la rinuncia all'incarico. Dopodiché quest’ultimo potrebbe:affinché ottenga la fiducia o cada definitivamente in Parlamento oppureSe invece, non appena sarà completata la stesura del programma e si sarà decisa la composizione del governo, DraghiLa crisi di governo ti ha fatto stressare? Scopri tutte le vacanze del 2021: guarda il videoPaolo Di Falco