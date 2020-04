Cucina e ricette: canali Youtube e tutorial per cucinare mentre stai a casa

Fatto in casa da Benedetta

Se in questi giorni vi annoiate e non sapete proprio cosa fare, potreste essere nel posto giusto! Cosa c’è di meglio se non imparare a fare qualcosa di totalmente nuovo e altrettanto utile? Cucinare ad esempio, fondamentale se si vive da soli ma anche divertente come attività in famiglia. A questo proposito, esistono moltissimi canali Youtube dedicati alla preparazione di ricette di ogni tipo e tutorial per tutti i gusti! Ecco una lista di blog di cucina perfetti per iniziare a fare un po’ di pratica. Questo canale è perfetto per chi di voi è alle prime armi con la cucina. Benedetta, protagonista dei suoi video, prepara ricette facili ma allo stesso tempo buonissime! Non c’è una tipologia unica di ricette, si passa dal dolce al salato anche se la maggior parte delle preparazioni vedono protagoniste biscotti, torte e paste varie. Adatto ai golosi!Canale attivo da 2010 che conta più di 3,5 milioni di iscritti: un vero successo! Laura è una ragazza americana di origini italiane, e nei suoi video fornisce dei divertenti tutorial per gli aspiranti in cucina. Le ricette tramandate dal papà, proprietario di un ristorante, sono italo-americane e nei tutorial si parla inglese: una scusa in più per imparare la lingua! Se non siete ancora ferrati potete sempre attivare i sottotitoli. Dai panini ai piatti di carne, ce n’è per tutti i gusti! Pizza, pasta, e ricette tipiche! In questo canale troverete tutte le preparazioni base della tradizione Italiana. I vostri esperimenti in cucina in questo caso potrebbero anche tornare utili in famiglia! Imparando a cucinare cibi come pane, pizza e pasta, quello che non viene consumato al momento potrebbe essere conservato in freezer senza problemi. Imparando con zero sprechi è possibile! Tasty è sicuramente tra tutti il canale con le ricette più differenti tra loro in termini di ingredienti, difficoltà e provenienza. Se volete mettervi alla prova troverete oltre alle preparazioni semplici, anche qualcosa di più articolato. Tutorial semplici e comprensibili, anche se in lingua inglese. Ottimo per sperimentare un po’!