5 ricette di torte e dolci facili da fare a casa per la colazione

La colazione fatta a casa: 5 ricette

Torta allo yogurt

1 vasetto con 125 gr di yogurt naturale

2 vasetti di zucchero

1 vasetto di olio di semi

4 vasetti di farina

3 uova

1 scorza di limone

1 pizzico di sale

Zucchero a velo q.b

Torta di mele

930 g di mele renette (700 g pulite)

200 g di zucchero

250 g di farina 00

100 g di burro

150 g di latte intero (a temperatura ambiente)

2 uova (a temperatura ambiente)

2 limoni

16 g di lievito in polvere per dolci

½ cucchiaino di cannella in polvere

1 pizzico di sale fino

Torta margherita

90 gr di farina 00

50 g di fecola di patate

150 g di zucchero

90 gr di burro

3 g di lievito in polvere per dolci

1 g di sale

3 uova

2 tuorli

1 scorza di limone

Zucchero a velo q.b.

Torta al cioccolato

Ingredienti (per stampo da 22 cm di diametro)

150 g di cioccolato fondente

50 g di cacao amaro in polvere

180 g d farina 00

180 g di zucchero semolato

6 uova medie

200 g di burro a temperatura ambiente

8 g di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale fino

Torta al limone

250 g di farina 00

200 g di zucchero

120 g di olio di semi

100 g di succo di limone (non trattato)

16 g di lievito in polvere per dolci

2 scorze di limone (non trattate)

3 uova

1 pizzico di sale fino

Dopo le disposizioni governative per evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus, tutti gli italiani sono costretti trascorrereTra un flash mob sul balcone e una lezione di didattica a distanza, forse anche stai cercando qualche attività per riempire il tempo. Perché quindi non cimentarti nellaEcco delle ricerche semplici e veloci da fare in quarantena!Guarda anche:Se vuoi stupire chi ti fa compagnia in questi giorni di quarantena, questo articolo fa proprio te! Ecco cinque ricette semplici e veloci per fare una torta da deliziare insieme ad una tazzina di caffè a colazione!Prendi una ciotola e monta uova e zucchero. Aggiungi yogurt, olio di semi e sale poco alla volta facendoli assorbire per bene. Unisci la farina setacciata e successivamente il lievito e la scorza di limone senza spegnere la frusta. Una volta che il composto è pronto, aggiungilo in una tortiera da 24 cm già imburrata e infarinala. Fai cuocere il tutto in forno preriscaldato statico a 180 °C per 35 minuti. Una volta pronta, fai raffreddare la torta e poi mettici sopra dello zucchero a velo.Fai sciogliere il burro a bagnomaria o nel microonde e mettilo da parte. Prendi mele e limoni: dividi a metà le mele e togli i torsoli, grattugia la scorza di limone e spremi il succo ottenendo circa 30 g. Dopo aver sbucciato le mele, tagliale in quattro parti per poi ridurle in fettine. Prima di preparare l’impasto, metti le mele tagliate a fettine in una ciotola con il succo di limone per non farle annerire.Prendi una ciotola capiente e versa le uova e parte della dose di zucchero: sbatti il tutto con le fruste elettriche versando lo zucchero a poco a poco. Aggiungi il sale e monta fino a ottenere un impasto chiaro e spumoso. Aggiungi poi il burro ormai fuso, la cannella in polvere e la scorza di limone grattugiata. In una ciotola a parte, setaccia farina e lievito e dopo averlo fatto, aggiungi il composto a poco a poco nella prima ciotola precedente sempre montando il tutto con le fruste. Dopo aver incorporato le polveri, diminuisci la velocità delle fruste elettriche e versa il latte a filo.Sgocciola le mele e versale nell’impasto. Mescola, inserisci il tutto nella tortiera imburrata e cuocila in forno statico preriscaldato a 180° per circa 55 minuti. Una volta sfornata e lasciata raffreddare, spolvera la torta con lo zucchero a velo.Fai fondere il burro e lascialo intiepidire. Prendi una planetaria e monta uova e zucchero a velocità media. Successivamente aggiungi sale e scorza di limone e continua a velocità massima per 8 minuti. Aggiungi i tuorli e le polveri (farina, lievito e fecola setacciati due volte) e continua con la frusta per uniformare la massa. Trasferisci una parte di composto nel burro intiepidito e mescola il tutto con una marisa. Aggiungi altro imposto nella ciotola e continua a mescolare. Versa nuovamente il tutto all’interno della planetaria e mescola dal basso verso l’alto. Dopo aver imburrato e infarinato lo stampo, inserisci all’interno l’impasto omogeneo e fai cuocere il tutto in forno statico preriscaldato a 190° per 40 minuti. Dopo aver sfondato e fatto raffreddare la torta, guarniscila con lo zucchero a velo.Prima cosa da fare è tritare il cioccolato fondente e scioglierlo al microonde o a bagnomaria. Successivamente taglia il burro a cubetti e inseriscilo all’interno di una planetaria con lo zucchero. Monta il tutto per ridurre il burro in crema e inserisci le uova uno alla volta. Incorpora poi il cioccolato, continua con la frusta per amalgamare il tutto e aggiungi il sale. In una ciotola, invece, inserisci farina, cacao e lievito e setaccia il tutto nel composto del cioccolato. Fodera la tortiera con la carta da forno, versa l’impasto al suo interno e inforna il tutto in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40-45 minuti ( se utilizzi il forno ventilato cuocete a 160° per circa 35 minuti).Inizia a lavorare con le fruste le uova con lo zucchero. Successivamente versa l’olio a filo. Unisci la scorza dei 2 limoni e il succo. Continua con le fruste e inserisci farina e lievito setacciati un cucchiaio alla volta. Quando il composto è omogeneo, imburra lo stampo, versa l’impasto al suo interno e inforna il tutto in forno statico preriscaldato a 170° per circa 50 minuti. Una volta sfornata e lasciata raffreddare, spolvera la torta con lo zucchero a velo.