10 passatempi creativi da fare mentre stai a casa

10. Fate un po’ di sport casalingo Quale scusa migliore per rimettersi in forma? Che sia yoga, corpo libero o salto con la corda non ha importanza, basta muoversi un po’! Rispolverate quel tappetino per la ginnastica comprato mentre facevate la lista dei buoni propositi per il nuovo anno e buono sport!



9. Recuperate le lacune Il tempo durante questa quarantena non vi manca di certo. Cercate di rivedere gli argomenti di cui non siete molto convinti e magari chiedete aiuto ai vostri amici se non capite qualcosa: al momento del ritorno a scuola non ve ne pentirete!



8. Rivedete per la sesta volta Grey’s Anatomy Rivedere la vostra serie preferita è sempre una buona idea. Qualunque essa sia, vi permetterà di distrarvi un po’ e fare qualcosa che vi piace. Se invece avete voglia di cambiamenti potete sempre iniziarne una nuova, mettete comodi e fate la vostra scelta.



7. Rimanete al passo con la didattica a distanza Quasi tutti gli istituti per evitare di rimanere indietro con il programma hanno attivato la ormai nota didattica a distanza. Cercate di non perdere le lezioni, mettervi comodi (ma non troppo) al computer e seguire i corsi come se steste in classe.





6. Studiate una nuova lingua Avete sempre voluto imparare lo spagnolo ma non avete mai avuto tempo? E’ arrivato il vostro momento! Se volete rendere più leggero lo studio di una nuova lingua, sperimentate un app o provate a vedere serie tv e film in lingua, con i sottotitoli ovviamente.



5. Trovate un nuovo Hobby Se non avete interessi particolari, provate a cercare un nuovo hobby. Iniziate con le cose più comuni come la pittura o la musica, e se proprio non nasce una passione tentate di scoprire il vostro talento nascosto!



4. Leggete un libro E’ tempo di dare un senso al libro che avete messo sul comodino qualche anno fa ripromettendovi di leggerlo. Pagina dopo pagina sarete sempre più curiosi di finirlo e sarà molto difficile farne a meno. Magari vi tornerà la voglia di leggere!



3. Imparate a cucinare Passare molto tempo a casa potrebbe essere un valido motivo per confrontarvi finalmente con la cucina! Anche se imparerete solo le preparazioni base, la sopravvivenza non è uno scherzo: vedetela come una pratica di allenamento per quando vivrete da soli o andrete in vacanza con i vostri amici.



2. Studiate in videochiamata con gli amici Se non avete la possibilità di vedervi con loro, fare una bella videochiamata per rimanere aggiornati non è una cattiva idea. Potrete chiarire i vostri dubbi e rivedere le lezioni insieme: renderà il vostro studio sicuramente meno noioso.



1. Ridipingete la stanza Se anche voi sentite bisogno di cambiamenti, ridipingere la vostra stanza vi farà sentire meglio. Accordandovi con i vostri genitori potrebbe uscire fuori una bella idea!

A causa dell’attuale emergenza sanitaria, il Governo si è visto costretto, un mese fa ormai, a disporre la. Al momento non è ancora chiaro quando e se si tornerà in classe, così gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli universitari, già da diverse settimane sono a casa alla prese con la didattica a distanza.Nonostante gli impegni didattici, però, ilè davvero tanto durante questo periodo di quarantena, ecco quindi per voi una lista di