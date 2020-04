Yoga a casa: migliori canali Youtube, tutorial e app per iniziare

La scimmia yoga

Cocoiris

Yoga.com

Yoga Studio

5 Minute Yoga Workouts

La quarantena ha obbligato tutti a dover interrompere qualsiasi tipo di attività pomeridiana, come ad esempio quella sportiva. Iin seguito alle direttive del Governo, hanno infatti dovuto sospendere i loro corsi ePer questo motivo, magari da fare in videochiamata con gli amici.Molti scelgono di fare lezioni su Youtube o scaricando qualche app. Se siete tra coloro che ancora devono decidere quale disciplina praticare tra le mura domestiche , noi di Skuola.netche potranno tornarvi utili se avete intenzione di cimentarvi con lo La scimmia yoga è la soluzione perfetta se vi state da poco approcciando a questa disciplina. I video disponibili hanno durate diverse:(nei quali si trovano magari esercizi singoli per uno specifico problema),. Le sessioni più lunghe sono quelle che si avvicinano di più ad un allenamento completo. Ritagliandovi anche solo 20 minuti al giorno, vi sentirete subito più rilassati., le lezioni quindi sono interamente gratuite.Anche Cocoiris . La durata delle sessioni varia di video in video. Si tratta di, quello che vi servirà sarà solamente un tappetino e uno spazio tranquillo dove allenarvi. Inoltre le lezioni sono spesso state riprese all’aperto, in ambienti rilassanti e piacevoli da ammirare. I video sono accompagnati dallaParlando invece di, se preferite allenarvi con il telefono, Yoga.com potrebbe fare al caso vostro. All’interno della piattaforma, illustrati e spiegati da professionisti in video HD.. L’app gratuita è disponibile per oraAltra alternativa valida è Yoga Studio : app disponibile gratuitamente su App store ma anche dotata di un canale Youtube accessibile a tutti. La versione gratuita di questa applicazione permette a chi la scarica di accedere al database di. Effettuando l’upgrade a pagamento (circa 9 euro al mese) si ha la possibilità di accedere a moltissime “Classi” nelle quali si affrontano allenamenti completi guidati da insegnanti professionisti.Se avete poco tempo questa potrebbe essere l’alternativa giusta per voi. 5 Minute Yoga Workouts non è collegata ad un canale YouTube, ma è. Ideale per i principianti, questa app vi permetterà di effettuare. E’ disponibile una funzione timer che vi avviserà quando è il momento di cambiare posizione. Questi allenamenti sono consigliati al mattino appena svegli per cominciare la giornata con il piede giusto o la sera prima di andare a dormire per rilassarsi un po’.