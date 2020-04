Suonare la chitarra: canali YouTube e tutorial per imparare gratis

Roberto Sili

Claudio Cicolin

Mike Piperno

Antonio Orrico

Roberto Fabbri

Chi non ha mai pensato dialzi la mano! E’ uno strumento popolare, trasportabile, abbastanza accessibile economicamente ed anche ‘socializzante’. Se avete questa passione, l’ideale sarebbe iscriversi al conservatorio o prendere lezioni private da un insegnante. Ma in questo momento in cui tutti dobbiamo stare in casa, bisogna cercare delle alternative.A questo proposito, trovereteo per migliorare le vostre conoscenze se già sapete suonare. Così come esistono vari tipi di chitarre esistono anchee i livelli di difficoltà che ne derivano, tra i quali è possibile scegliere o semplicemente spaziare per curiosità a seconda dei gusti e del risultato che si vuole raggiungere. Ecco alcuniche potranno aiutarvi ad Su questo canale , troverete un corso di chitarra acustica. Dall’uso della mano sinistra per la determinazione dei primi accordi a quello della destra per il portamento ritmico fino all’uso del plettro.ideale se siete alle prime armi con questo strumento. Nel canale di Claudio Cicolin , troverete delle lezioni particolari. I video si concentrano su alcune canzoni scelte dal creatore del canale: da qui partiranno le spiegazioni degli arpeggi e degli accordi da utilizzare. Questo corso ovviamentedi base già acquisito. Sono ottime inquadrature nei dettagli per far sì che risulti tutto molto chiaro. Consigliato Nel canale di Mike Piperno , viene spiegato l’uso della chitarra (sempre acustica) nelloE’ un modo particolare di suonare la chitarra usato principalmente nellaQuesto prevede però che siate già un po’ avanti nell’approccio allo strumento; per chi non vuole restare nei canoni classici dell’apprendimento è molto stimolante e magari i principianti potranno rimandarlo più in là, quando si avrà una maggior confidenza con la chitarra. Qui siamo nel campo della chitarra elettrica (quella che prevede l’uso dell’amplificatore). Orrico alterna laa quella acustica e nei suoi video puoi trovare sia l’esercizio “difficile“ per l’elettrica (quello che prevede la conoscenza delle scale basilari) ad un interessante spiegazione di come con quattro accordi sempliciUtile se avete già esperienza con lo strumento.Passando alla chitarra classica (quella con le corde di nylon per intenderci) troviamo il canale di Roberto Fabbri chespiegando in maniera molto chiara la nomenclatura delle parti che compongono lo strumento e poi la postura che si deve assumere ‘indossando’ la chitarra classica che ha poco o nulla a che vedere con quella dell’acustica o dell’elettrica. Nella prima lezione spiega per i principianti il nome delle corde, la loro relativa accordatura e l’impostazione delle due mani. La progressione didattica delle 8 lezioni che seguono è chiara e fluida.