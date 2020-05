Fase 2, nell'area verde "cerchi rossi" per mantenere il distanziamento

A Milano nei parchi dei cerchi rossi per rispettare le distanze

Mantenere la distanza di sicurezza anche nei parchi

La Fase 2 è iniziata da una settimana, e con la primavera, il sole e il bel tempo che imperversano su tutta la penisola,, riaperti proprio dall’inizio della Fase 2,. Tuttavia,, anche quando si è all’aperto, e quindiPer facilitare la convivenza con queste norme relativamente nuove,scopriamone di più.Sono apparsi con l’inizio della Fase 2, nella zona tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. A cosa servono?, in modo daimposte in queste settimane. E in merito alla questione è intervenuta anche, direttrice della Fondazione Riccardo Catella che gestisce anche il parco, raggiunta da Repubblica.it spiega: "Sono realizzati con una pittura ecologica e quando si scioglie vengono ridisegnati: si tratta di un esempio per dare un segnale alla cittadinanza di come si può vivere uno spazio pubblico rispettando comunque le norme di sicurezza".Questo provvedimento è reso necessario. Infatti in questi giorni sono moltissime le persone che si sono riversate negli spazi verdi, e spesso la mascherina da sola non è sufficiente a proteggere chi la indossa e chi sta intorno,. E sempre, che ha chiarito in che modo si opera in questi casi: "Per i richiami adottiamo il buonsenso - spiegano i poliziotti - se ci dicono che sono conviventi o coppie non possiamo farli alzare".