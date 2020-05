Fase 2, ecco le regole per andare in spiaggia

La mascherina

Le prenotazioni

Distanza sociale

Le cabine

I servizi igienici

Personale in spiaggia

Spiagge libere

L’estate è alle porte ma l’non è ancora terminata. Sebbene in molte regioni la curva epidemiologica stia scendendo notevolmente, il Governo sta studiando ulteriori possibili scenari per delineare nuove linee guida. Una delle domande che ci sta tormentando di più in questi giorni è sicuramente legata alle vacanze e al: ci si potrà andare? Se sì, si dovrà indossare la mascherina? L’ha elaborato un documento, in collaborazione con l’, con delle linee guida, ancora non definitive.Ecco cosa si sa per ora.Il documento suggerisce che la mascherina deve essere indossata dal momento in cui si scende in spiaggia fino al raggiungimento della propria postazione, e ovviamente quando si lascia lo stabilimento. Dalle linee guida, dunque, si evince cheTutti gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate dovrebbero dotarsi di sistemi di pagamento veloci, come card contactless, o far pagare online durante la fase di prenotazione. Quest’ultima diventerebbe dunquee per fasce orarie.Si dovrà rispettare ilper tutto il tempo, anche in acqua. Secondo le linee guida, tra gli ombrelloni ci dovrà essere una distanza minima die dove possibile dei percorsi di entrata e uscita con una segnaletica chiara. Tra un lettino o una sdraio e l’altro, invece, la distanza minima dovrà essere di. Anche nei bagni e nelle docce il distanziamento sociale sarà di almeno 2 metri.Saranno utilizzabili solo da membri delloo da persone che condividono la stessa struttura abitativa. Sarà compito dello stabilimento igienizzarle fra un utente e l’altro.I bagni dovranno essere igienizzati più volte al giorno e all’interno i clienti dovranno trovare non solo prodotti detergenti e sapone per le mani ma anche strumenti usa e getta. In Emilia Romagna si prevede già il reclutamento diper accompagnare i clienti e portare loro i pasti ordinati con il delivery all’ombrello-lettino.Chi allestirà o rimuoverà ombrelloni e sdraio dovrà obbligatoriamente indossare guanti in nitrite e il personale dovrà comunque indossare mascherina e igienizzare frequentemente le mani. Le linee guida chiariscono anche le mansioni dei soccorritori: contrariamente a quanto detto negli ultimi giorni su alcuni siti, non ci sarà nessun “”: la respirazione bocca a bocca non è l’unica manovra adottata dai bagnini. Lapotrà avvenire attraverso semplici compressioni o con l’ausilio del defibrillatore automatico esterno.Le linee guida chiariscono anche i comportamenti da avere nelle spiagge libere. Bisognerà fare prima un’intensadei comportamenti da adottare in spiaggia con cartelli in diverse lingue. Punti principali saranno il distanziamento sociale di almeno un metro e il divieto di assembramento. Anche per le spiagge libere si sta pensando alla prenotazione mediante app per non superare il numero previsto di capienza massima. Per garantire il rispetto delle disposizioni si. .