Fase 2: le regole per tornare in palestra

Coronavirus: regole da rispettare per tornare in palestra

Prenotazioni e controlli

Igiene e disinfezione degli attrezzi

Distanza sociale

Norme per chi frequenta

Indicazioni per un idoneo microclima

Buone notizie per gli amanti dello sport e in particolare della palestra: dopo questi mesi di workout tra le mura domestiche, dirette Instagrame consigli degli, il Governo e le Regioni hanno firmato il documento per lasu tutto il territorio nazionale. Per chi gestisce gli impianti sportivi e per chi li frequenta ci sono comunque delleda rispettare, partendo proprio dal divieto del contatto personale.Ecco cosa bisogna sapere prima di recarsi in palestra.Da questa settimana gli italiani entrano ufficialmente nel vivo della. Non ci sarà più bisogno dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria regione, ci si potrà incontrare con gli amici o andare nei centri per la cura della persona a patto che venga rispettato ile leDalsi potrà anche tornare ad allenarsi nelle palestre. Ile lehanno perciò fornito un documento con tutte le indicazioni per la riapertura in sicurezza di enti locali e per soggetti pubblici e privati titolari di palestre. Ecco le regole da rispettare.Gli impianti sportivi devono predisporre unasu tutte le misure di prevenzione da adottare e, mediante le prenotazioni,ogni due settimane per avere il controllo degli accessi ed evitare assembramenti. All’arrivo in palestra all’utente potrà anche essere, che non deve superare i 37,5 °C.I titolari devono assicurare lae devono dotare la struttura diper l’igiene delle mani dei frequentatori, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. È anche compito del titolare, dunque, assicurare la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.Bisognerà regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la: un 1 metro per le persone che non svolgono attività fisica e almeno 2 metri tra chi si allena. Anche negli spogliatoi e nelle docce la distanza deve essere di almeno 1 metro e si potranno prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere.Chi frequentacondividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. In palestra bisognerà utilizzare apposite calzature e tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli. Non sarà consentito l’uso promiscuo degli armadietti e le strutture potranno mettere a disposizioneper riporre gli effetti personali.Gli impianti dovranno garantire l’nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno e attivare l’ingresso e l’almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico. Chi gestisce deve eliminare totalmente ladagli impianti di ventilazione con apporto di aria esterna. Particolare attenzione per corridoi e spazi di transito.