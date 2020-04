Nuovo modulo autocertificazione per la Fase 2: quando serve

Le modifiche agli spostamenti dalla Fase 1 alla Fase 2

Quando sarà necessaria l’autocertificazione

A seguito delle modifiche apportate dal, cambia anche l’che continua ad essere necessaria per tutti gli spostamenti.Anche se, tuttavia permarranno leprincipali imposte nella Fase 1.Per questo motivo, il controllo suglicontinuerà ad essere molto ferreo, in quanto saranno consentiti solo per(lavoro, salute, reperimento di beni di prima necessità). Rispetto alla Fase 1 però saranno consentite, mantenendo sempre tutte le misure di sicurezza previste (mascherine, guanti e distanza sociale) e senza costituire alcun tipo di assembramento.Sarà consentito inoltre praticare sport individuale all’aperto, in parchi pubblici e ville comunali.Guarda anche:sia all’interno della propria Regione di residenza, sia fra Regioni diverse.In ogni caso, ilsta già lavorando ad un nuovo, valido, in cui sarà dichiarato il motivo dello spostamento. Le, come di consueto, controlleranno tutte le vie della mobilità come le reti autostradali e cittadine, e i trasporti su treno e su aereo, e procederanno poi al. Di conseguenza, continueranno ad essere previste sanzioni di vario genere che potranno consistere in, nel caso in cui chi si sposta sia un soggetto infetto da Covid-19.L’autocertificazione infine potrebbe prossimamente essere sostituita dall’app a cui sta lavorando la task force, probabilmenteche tra le varie funzione potrebbe essere dotata anche di quella di