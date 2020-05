Fase 2: il decalogo per andare al parco

Come andare al parco in sicurezza durante la Fase 2

10. La corsa deve essere individuale

9. Ordinanze regionali

8. Scegli bene orari e luoghi

7. Esplora luoghi insoliti

6. Non creare assembramenti

5. Verifica l’itinerario della tua corsa

4. Mascherina o no?

3. Senso civico

2. Fai del tuo meglio per rispettare le regole

1. Corri in sicurezza

La fase 2 è ormai iniziata da qualche giorno. Le aziende stanno riaprendo, i negozi stanno alzando di nuovo le loro serrande, persino bar e ristoranti possono tornare operativi, anche se per ora solamente in modalità da asporto, ma comunque in generale piano piano si sta tornando a una qualche normalità. Oltre a tutto ciò, che in Fase 1 erano stati chiusi per evitare assembramenti,, favorendo quindi: ma come andare al parco in tutta sicurezza? Ecco 10 norme da rispettare.Durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus il Governo ha aperto un po' per quanto riguarda gli spostamenti,: per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (come le visite ai congiunti o il fare la spesa), o. Pertanto,Al parco ci si può andare, oppure, ma. Ecco dunquein sicurezza, rispettando tutte le regole dettate dall'ultimo dpcm.È vero che parchi e giardini sono ora accessibili a tutti,. Quindi evita gli assembramenti, ed evita anche di andare a correre con amici, fidanzati o parenti,a una distanza di almeno un paio di metro da altri runner o passanti.Prima di tornare a correre all’aria aperta,. Infatti le regioni hanno la facoltà di modificare i dpcm per imporre misure più restrittive in caso di bisogno.Una precauzione maggiore per essere sicurinei quali hai intenzione di andare a correre. Scegli sempre orari non di punta e se possibile prediligi luoghi poco affollati.Invece di andare a correre nel solito posto dove sei consapevole di poter trovare altra gente,, insoliti e nascosti, così da essere sicuro di poter stare da solo e in sicurezza.Se infatti vedi altri runner nelle vicinanze,, così lascerai il tempo a chi è davanti a te di seminarti, in modo da non creare assembramenti di alcun tipo:Oltre alle ordinanze generiche che possono limitare l’attività fisica, prima di scendere per andare a correre verifica l’itinerario che vuoi fare per capire: di solito questa è competenza del comune, quindi controlla sul sito.Secondo l'ultimo dpcm per l'attività fisica motoria all'aperto la mascherina non è obbligatoria, tuttavia anche in questo caso le ordinanze regionali o comunali ti saranno utili per capire se nella tua area. Nonostante ciò potresti, ovviamente solo e soltanto se conservata nel modo corretto.Se vedi degli assembramenti di passanti o di runner,, sono vietati assembramenti di qualsiasi tipo, anche per andare a correre e anche e soprattutto nei parchi. Inoltre se qualcuno dovesse avere da ridire sull’attività fisica,, il senso civico deve essere predominante.È successo di frequente che città o regioni abbiano dovuto chiudere i parchi in Fase 1, prima che fosse obbligatorio da dpcm, perché le persone vi si. Quindi,, in modo che non ci sia di nuovo bisogno di chiudere aree a causa delle troppe persone in giro.Oltre a tutte le norme sopra elencate ti ricordiamo che qualsiasi tipo di attività fisica: non avventurarti in zone pericolose solamente per cercare di sfuggire agli, e in generale, sii sempre prudente.