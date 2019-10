Banksy apre uno shop online: i più assurdi oggetti d'arte che puoi comprare (forse)

Il negozio online di Banksy

è senza dubbio uno deglipiù famosi, controversi e sovversivi del panorama artistico attuale, con un successo di scala mondiale., tuttavia la sua attività è sempre sotto i riflettori. Infatti non è passato inosservatoche l’artista aveva aperto a Croydon, un quartiere nel sud di Londra, dove nella vetrina comparivano deglialquanto bizzarri, con tanto di insegna con il nome del negozio stampata in alto “” (che può essere tradotto sia come Prodotto Interno Lordo, ma anche con accezione negativa se si considera ‘Gross’ fuori da quel contesto e lo si traduce come ‘’); ma c’è di più.Lo store di Croydon non è stato aperto a lungo, anzi, a dire il vero; infatti era un negozio fisico con in vetrina oggetti esposti, ma dovenessuno degli arredi presenti. Con la chiusura di questo misterioso negozio, e tramite un post su, Banksy ha annunciatoper la vendita di elementi di arredamento per la casa, gli stessi esposti nella vetrina a Londra.Nel post in questione viene raffigurata una lampada (ndr: non in vendita sul sito), accompagnata da una didascalia emblematica “I’m opening a shop. It’s called Gross Domestic Product™. It sells art, homewares and disappointment.”, che tradotto significa “Sto aprendo uno shop. Si chiama Gross Domestic Product. Vende arte, oggetti per la casa e delusioni”.E’ quindi visitabile da qualche giorno, dove ha messo in vendita dei prodotti davvero singolari, d’altro canto si poteva immaginare che non sarebbero apparsi i soliti soprammobili. Ma tra i pezzi più singolari vi sono senza dubbioda attaccare al soffitto che però è realizzata in stile casco della polizia, con tanto di scritta “” sulla visiera davanti.Poi figura anche una splendida, e non parliamo del colore, ma fatta proprio con un mattone al quale sono state attaccate delle maniglie. E ancora unin miniatura. Un altro giocattolo da posizionare sopra la culla a mo’ di giostra, ma rimpiazzando i peluche con una. E infine, di quelli da appendere al muro, ma conLe particolarità di questo shop però non finiscono qui; in primische chiuderà i battenti il. In secondo luogo ogni acquirente avrà l’opportunità di acquistare, e potrebbe darsi che non riesca ad aggiudicarsi neanche quello. Infatti, come specificato sul sito stesso, i prodotti sono destinati, quindi tutti i grandi collezionisti d’arte sono stati invitati da Banksy stesso a farsi da parte, inoltre prima dell’acquisto dovrà passaredurante il quale lo staff del sito controllerà che voi siate davvero, e solo allora, accettando i soldi e facendovi recapitare poi la merce. Sempre che dietro tutto questo non si celi una "delusione" per l'acquirente, citando Bansky stesso.