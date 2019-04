Carbonara Day: i piatti di carbonara più assurdi del mondo

La pasta più reinterpretata in assoluto all’estero è sicuramente quella protagonista della ricetta tipicamente romana della famosa ‘Carbonara’.

Proprio perché questa gustosa specialità è diventata un piatto simbolo non solo di Roma, ma anche dell’Italia, le associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organization) negli ultimi anni hanno promosso l’evento della “Carbonara Day”, che ricorre il 6 aprile di ogni anno.

Si tratta di un giorno dedicato alla celebrazione, non solo in Italia ma in tutto il mondo, di questa specialità romana, considerata ormai un piatto internazionale.

Proprio il suo carattere di internazionalità ha fatto sì che questa ricetta nel corso degli anni sia stata imitata se non totalmente snaturata rispetto al modello originale.

Quali sono gli ingredienti della carbonara originale?

La Carbonara…alla francese!

La carbonara per i romani è sacra, anzi è un vero e proprio rito!Già la scelta deloscilla fra poche alternative, comunemente accettate:Dopo aver scelto la pasta, si passa agli, che i 'puristi' della carbonara difendono a denti stretti:A partire da questi ingredienti basici e tradizionali, nel mondo sono state proposte diverse rivisitazioni.Si sa che l’eccellenza del Made in Italy è esportata in tutto il mondo, ma siamo sicuri che i risultati delle imitazioni sono simili all’originale? A giudicare dai risultati, sembrerebbe proprio di no!È questo il caso ad esempio della rivisitazione francese della carbonara, piatto protagonista di una videoricetta pubblicata sul canale Youtube di ‘Demotivateur’ da cui gli italiani, indignati, hanno preso le distanze.In questo video, la scelta sul tipo di pasta è ricaduta infatti sulle, per non parlare degli ingredienti impiegati, completamente estranei alla ricetta originale:, e per finire una bella spruzzata diper coronare il piatto!E che dire della pasta messa a cuocere in padella insieme alla cipolla e alla pancettaIl risultato è semplicemente da brividi…chissà se almeno ai francesi sarà piaciuta!

La Carbonara…in Inghilterra!

La Carbonara… in Cina!

In Gran Bretagna spesso la variante della carbonara più gettonata è quella con un ingrediente assolutamente estraneo alla nostra ricetta: le! Eh sì,…un mix decisamente anglosassone che con l’Italia ha ben poco a che fare!inoltre in alcune varianti sempre inglesi è spessoIne anche ine arricchito con! Per finire può essere inoltre aggiunto alla fine un po’ diIn Giappone invece, non lontano dalla Cina, come abbiamo visto per la Francia, viene aggiunta la panna ed eliminato il pecorino!

La Carbonara…nell’Europa del Nord!

In alcuni Paesi dell’Europa del Nord, come ine anche in, si sta diffondendo sempre più la tendenza a fare della carbonaraIn alcuni casi, basterebbe addirittura aprire il barattolo e consumarla dopo averlo aperto, senza cuocere né sporcare niente!Spesso all’estero nei supermercati la si trova(come se la carbonara poi fosse una salsa!), che spesso vantano marchi ‘Made in Italy’ per offrire al consumatore un’apparenza di veridicità…anche se ovviamente noi italiani sappiamo che si tratterà sempre e solo di un’illusione ben lontana da quello che è il sapore unico e inconfondibile di una buona carbonara!Insomma,? No, grazie! Diffidate dalle imitazioni!





La Carbonara…in Spagna!

La pizza alla Carbonara

In Spagna, forse per l’influsso della Paella, si è diffusa una variante dellaIl guanciale lascia infatti spazio ale al(a volte anche ie il) mentre rimane invariato l’uso del(solo che sembra non abbiano capito come mantecarlo)!Indecisi tra pizza e pasta? Perché non mangiarle insieme? Certo, avrete più carboidrati in corpo che pagine da studiare, ma in fin dei conti, se bisogna rovinare una ricetta, meglio farlo per bene!

Le ricette di carbonara più assurde proposte dai migliori chef del mondo

• Angela Hartnett(rinomata chef inglese): aglio, porro, uova, peperoncino, doppia panna, olio, parmigiano e prezzemolo;

• Tara Pope(esperta di alimentazione, di cucina ed editorialista del New York Times): bacon, piselli, basilico, asparagi, latte, uova, parmigiano, pepe;

• Jack Monroe(giornalista e critico alimentare inglese, ha pubblicato la sua ricetta di Carbonara persino sul 'The Guardian'): cavolfiori, bacon, uova, latte, olio, formaggio stagionato, pepe nero;

• Gordon Ramsey(chef che non ha bisogno di presentazioni grazie alla sua fama per la partecipazione al cooking show ‘Hell’s Kitchen’): fettuccine, piselli, pancetta, aglio, tartufo, olio, parmigiano.



