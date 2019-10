Halloween 2019: Harley Quinn e Joker, costume e trucco

Trucco Halloween Harley Quinn

Costume Halloween Harley Quinn

Trucco Halloween Joker

Costume Halloween Joker fai da te

Halloween si avvicina e non sai ancora da cosa travestirti? Niente paura! Ecco due tutorial per ricreare dei perfetti! Vediamoli insieme.Guarda anche:In questo tutorial potrai scoprire come avere un, identico a quello della fantastica. Partiamo dai codini blu e rosa: per ricrearla, se hai un colore chiaro di capelli ti basterà usare degli spray colorati su entrambi i lati. Questi spray durano solo un giorno e con un risciacquo veloce tornerà tutto come prima. Se invece hai i capelli scuri, potresti optare per una parrucca bionda e ripetere il medesimo procedimento. Per la base del trucco usa solo un correttore, Harley ha un colore molto chiaro di pelle quindi evita il fondotinta scuro o la terra se vuoi avere un aspetto più simile.Per gli occhi puoi usare sia un ombretto sia un rossetto liquido (rigorosamente blu e rosso). Ricordati che il suo make-up è molto disordinato, sii quindi il più impreciso possibile. Per ricreare quell'effetto sporco del suo viso usa un ombretto di colore scuro per il contouring. Per i tatuaggi usa l’eyeliner, ma stai attento perché una volta messo sarà difficile cancellarlo e ricominciare, rovinerai la base!Per avere un, questo tutorial ti aiuterà ad aggiungere ogni piccolo elemento al tuo outfit. Questo abbigliamento è sicuramente molto fuori dagli schemi, quindi probabilmente alcune cose sarai costretto ad acquistarle come ad esempio la giacca blu e rossa, gli shorts in pelle e la mazza da baseball.Quello che invece potresti trovare nell’armadio sono delle calze a rete, una maglietta bianca che magari ti va piccola o che non usi più, una cintura nera, e un paio di converse. Per ricreare l’iconica maglia “Daddy’s lil monster” puoi usare dei colori per tessuti e della carta trasferibile per magliette per stampanti (termo-adesiva, per applicarla sulla maglietta basta un ferro da stiro).Per il colletto puoi benissimo utilizzare una striscia di cartoncino e decorarla con un pennarello o della pittura color oro. Il gioco è fatto, indossa tutti questi elementi e il tuo costume sarà completo!Il tutorial in questo video ricrea, personaggio molto popolare da imitare per halloween. Innanzitutto per tingere i capelli puoi utilizzare dello spray verde, se hai una base chiara quest’ultimo sarà molto più evidente, altrimente puoi considerare di comprare una parrucca simile. Per il trucco la prima cosa da fare è utilizzare una base bianca per il trucco che andrai successivamente ad applicare, non coprendo il naso la bocca e gli occhi che andranno poi completamente dipinti. Per dare l’effetto delle rughe, usa una matita nera e sfumala con una spugnetta o un pennello. Passa poi agli occhi usando un ombretto blu e creando dei triangoli sopra e sotto l’occhio, nella parte inferiore però, sfuma e allunga la punta del triangolo per dare un effetto ancora più realistico. In corrispondenza della fronte disegna poi delle sopracciglia molto spesse con un rossetto o un ombretto rosso. Dipingi la punta del naso di rosso e fai la stessa cose con le labbra, prolungando con il colore le estremità, fino a raggiungere le guance. Guardati allo specchio e ammira il tuo capolavoro.Per questo tutorial è stato preso in considerazione il. Ricrearlo è molto semplice, si tratta infatti di capi che puoi trovare sia a casa sia nei grossi magazzini senza dover andare in negozi specializzati in costumi di Halloween o Carnevale. Avrai bisogno di: una giacca e dei pantaloni rossi, un gilet giallo, una camicia turchese/blu e delle scarpe rosse/bordeux. Se hai questi vestiti ma di colori differenti puoi ricoprirli con del tessuto del colore giusto (di solito puoi trovare questi tessuti in vendita al metraggio).Et voilà! Il tuo costume è pronto.