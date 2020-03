Coronavirus: i fumetti che puoi leggere gratis online

#aCasaFeltrinelliComics

Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) – Maryjane J. Jayne, di Tito Faraci e Sio

La fine della ragione – di Roberto Recchioni

…e noi dove eravamo? – Silvia Ziche

Zlatan. Un viaggio dove comincia il mito – Paolo Castaldi

A Panda piace… questo nuovo libro qui – Giacomo Bevilacqua

Il timido Anticristo – Daniele Fabbri, Stefano Antonucci e Boscarol

Panini Comics: fumetti gratis

Contronatura (Volume 1)

CTRL-Z (Volume 1)

Gurt (Volume 1)

Nomen Omen (Volume 1)

Space Opera (Volume 1)

Il manuale dell’idiota digitale

L’uomo delle valigie

Nomen Omen 0

Space Opera – Il giorno dell’indipendenza

Cinque allegri ragazzi morti (0-9)

David Murphy – 911 (0-4)

Nirvana (0-6)

Somnia – Artefici di sogni (1-4)

Life Zero (1-3)

Diabolik: fumetti gratis online

L’uomo che non sapeva ridere - testi di T. Faraci e disegni di S. Ziche

Notte Magica - testi di P. Martinelli e M. Gomboli e disegni di S. Zaniboni e G. Montorio

Il ritorno di Sibilla - testi di M. Gomboli e T. Faraci da un’idea di A. Palmasdisegni di S. Zaniboni, G. e Montorio e L. Merati

Diabolik, chi sei? - testi di A e L. Giussani e disegni di G. Coretti e E. Facciolo

Ricordo di Altea - testi di A. e L. Giussani e disegni di E. Facciolo

Bersaglio: Diabolik - testi di A. e L. Giussani e disegni di S. Toldo, B. Fiumali e F. Paludett

Bonelli: fumetti gratis online

23 marzo - Tex Classic 1 “Il totem misterioso”

24 marzo - Zagor Classic 1 “La foresta degli agguati”

25 marzo - Mister No 1 “Mister No”

26 marzo - Martin Mystère 1 “Gli Uomini in Nero”

27 marzo - Dylan Dog 1 “L’alba dei morti viventi”

28 marzo - Nathan Never 1 “Agente Speciale Alfa”

29 marzo - Julia 1 “Gli occhi dell’abisso”

30 marzo - Cassidy 1 “L’ultimo blues”

31 marzo - Dampyr 1 “Il figlio del diavolo”

01 aprile - Morgan Lost 1 “L’uomo dell’ultima notte”

02 aprile - Orfani 1 “Piccoli spaventati guerrieri”

03 aprile - Dragonero 1 “Il sangue del drago”

04 aprile - Il Commissario Ricciardi “Dieci centesimi”

05 aprile - Le Storie 1 “Il boia di Parigi”

Renoir Comics: fumetti gratis online

Padre Brown - La croce azzurra - Davide Barzi e Marco "Will" Villa

Fantazoo 1 - Wil Raymakers e Thijs Wilms

Un'antologia di racconti di Don Camillo a fumetti e Corrierino delle famiglie - Davide Barzi, Ennio Bufi, Adriano Fruch, Alberto Locatelli, Werner Maresta e Roberto "Dakar" Meli

Atomic Robo 1 - Brian Clevinger e Scott Wegener

Piccole storie del mare - Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci. Anche in francese, per gentile concessione dell'editore Clair de Lune

I primi episodi di Usagi Yojimbo - Stan Sakai

Gatti! 1 - Frédéric Brremaud e Paola Antista

Coconino Press: #unaquarantenadifumetti

Tante le iniziative a livello culturale in questi giorni per cercare di restare a casa il più possibile ed evitare gli spostamenti. Inon vanno in quarantena e anche le case editrici stanno contribuendo ad allietare gli italiani in isolamento da Covid-19. Dai comics ai graphic novel, ecco tutti iper superare questo periodo senza uscire di casa.Dal 17 marzo al 6 Aprile Feltrinelli Comics mette a disposizione due fumetti digitali gratis a settimana per restare a casa e affrontare la quarantena. Tutti i titoli potranno essere scaricati gratuitamente direttamente dal sito di Feltrinelli o dallo store di Kobo.Ecco l’dei fumetti con le relative date di rilascio gratis.Ancheha aderito all’iniziativa mettendo a disposizione fino al 6 aprile diversi fumetti gratis sui maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo) per allietare gli italiani in isolamento per il coronavirus. Da Contronatura di Mirka Andoldo a Space Opera di Jacopo Paliaga, ecco tutti i fumetti gratis in formato digitale.Di seguito l’elenco completo deidisponibili gratis:Anche la casa editriceha reso disponibili diversi fumetti Diabolik per intrattenere i lettori italiani a casa. Tutti i titoli possono essere scaricati dal sito dell’editoreDa lunedì 23 marzo, uno al giorno a rotazione per 14 giorni, la casa editricerende disponibili diversi fumetti per aiutare le persone che sono costrette a casa a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Ecco i titoli e le relative date di pubblicazione.Anche questa casa editrice ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente alcuni dei titoli del catalogo finché non cesseranno le misure d'emergenza dovute al contenimento di Covid-19. Gli ebook gratis sono aggiornati ogni lunedì e giovedì sul profilodi Renoir. Ecco i titoli al momento disponibili:La casa editrice del gruppo Fandango ha creato l’iniziativa #pubblicando a cadenza quotidiana degli ebook gratuiti sul portale Issuu. Ogni volume resta disponibile online per 24 ore, prima di essere sostituito da un nuovo titolo. Ecco le pubblicazioni attuali