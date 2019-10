Baby 2: tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione

Il cast di Baby 2

La data di uscita di Baby seconda stagione

Stagioni ed episodi di Baby

Dove vedere Baby 2

Tommaso paradiso e Baby 2

Vi piacciono i teen drama, siete fan di Élite e 13 Reasons Why? Allora non potete perdere, produzione tutta italiana ispirata a un caso scottante di cronaca di qualche anno fa, che ha come protagonisti proprio gli studenti di una scuola della "Roma bene", che nascondono segreti inimmaginabili e storie .Scoprite cosa c'è da sapere sullae tutte le informazioni sui nuovi episodi della miniserie che ha spopolato tra i giovani.Tutte lee le curiosità più importanti dell' uscita.Il cast di quest’anno si riconferma quello della prima stagioneinterpreteranno Ludovica e Chiara. Gli altri attori della serie saranno Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta), Claudia Pandolfi (Monica), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli) e Galatea Ranzi (Elsa).Nel corso della seconda stagione, inoltre, si sono aggiunti anche Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo).esce oggi, 18 ottobre, in. In Italia, salvo imprevisti, sarà disponibile dalle 9 di mattina e le puntate saranno disponibili tutte insieme, non ci saranno quindi uscite settimanali o giornaliere. Si tratta infatti di sei episodi caricati contemporaneamente, proprio come quelli della scorsa stagione. Ogni episodio dura dai 40 ai 50 minuti, per una durata complessiva di circa 4 ore e mezza. Se avete intenzione di fare una maratona mettetevi comodi e armatevi di pop-corn!Baby finora vanta di due stagioni da 6 episodi l'uno. Ad oggi non c'è un annuncio ufficiale sulla produzione della terza serie di Baby, ma in questi giorni sono aperti i casting per figuranti semplici e speciali.Le selezioni si svolgeranno lunedì 21 e martedì 22 ottobre a Roma, presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata di Grottarossa, a Via Flaminia, 994. Se quindi volete apparire negli episodi di Baby 3, questa è la vostra chance!Baby 2 esce in anteprima mondiale su Netflix, la piattaforma americana che si occupa di distribuzione via internet di film e serie televisive. Questa applicazione necessita di un abbonamento a pagamento. Se ancora non sei cliente, potresti iniziare a condividere un account con i tuoi amici e vedere la serie con loro.Sarà la hit di Tommaso Paradiso, da poco uscito dal suo gruppo storico i The giornalisti, “Non avere paura” ad essere la colonna sonora della seconda stagione di Baby. Questo nuovo singolo è il primo da solista del cantante romano. Ma le sorprese non sono finite qua!Nel video ufficiale di una delle ultime canzoni del gruppo, “Maradona Y Pelé” è stata protagonista Benedetta Porcaroli, che interpreta Chiara nella serie. Che ci siano altre collaborazioni in futuro, magari per Baby 3?