Bonus cultura, 18app si potrà utilizzare su Chili

Chili su 18app: come acquistare o noleggiare film e serie tv dal catalogo

Dopo aver scelto il contenuto digitale e/o il DVD/Bluray da acquistare, inseriscilo nel carrello e vai sul sito 18app.it per generare il voucher dell'importo pari al valore dei prodotti che hai scelto, selezionando l'ambito "Cinema" e "Prodotti editoria audiovisiva".

Torna sul sito di CHILI e inserisci il codice del buono nella sezione dedicata della pagina di pagamento cliccando l’icona “18APP”.

Clicca “Verifica voucher” per vidimare il codice e, successivamente su “Conferma l’acquisto” per completare l'ordine.

Bonus cultura, 500 euro per i 2001: chi ne può beneficiare e cosa potrà acquistare

Se sei nato nele hai già effettuato la registrazione a, potrai acquistare o noleggiare film e serie tv dal catalogo di, la piattaforma italiana di streaming e download. Lacoinvolge al momento tutti i nati nel 2001 in quanto la procedura per leè ancora in corso di definizione. Ecco come utilizzare ilIl, l’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra iche permette di ottenereda spendere in prodotti culturali a chi ha compiutonel 2019, continua ad arricchire le convenzioni con gli enti privati. È la volta di, azienda italiana operante nella distribuzione via internet di film e di serie TV. Attraverso questa novità, tutti i nati nel 2001 possono noleggiare o acquistare film o serie, inclusi ie idello eStore del sito, utilizzando il. In che modo? Ecco i tre step da seguire:La procedura di registrazione sulla piattaformasi è conclusa ilma tutti i 2001 avranno tempo per usufruire del bonus fino al. Se sei nato nel 2001 ecco dunque il genere di beni che puoi acquistare per un totale di 500 euro.a.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)b.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)c.(biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi)d.(audiolibro, ebook, libro)e.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)f.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)g.(cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)h.