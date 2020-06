Punti presenza orale maturità 2020: verità o leggenda metropolitana?

Maturità 2020: cosa fare per essere promossi o ottenere la lode

Una delle maggiori preoccupazioni per gli studenti alle prese con l' Esame di Stato è il. Mai come quest'anno il calcolo del voto finale è semplificato per via dell'emergenza. Come è noto, con l'abolizione delle due prove scritte,, che da solo varrà benNelle ultime ore, sui social, è apparsa la notizia suagli studenti che firmano il foglio presenza.Ecco come stanno le cose.Come viene calcolato ilIl punteggio degli Esami di Stato 2020 è la somma di diversi fattori, da una parte i crediti scolastici, dall'altra, invece, il colloquio orale. Poi c'è il. Il, cioè quello legato alla carriera dello studente, vale, solo per il 2020,. Il colloquio orale, invece, peserà sul voto finale. Già con questi due elementi si concretizza il voto finale di Maturità 2020 , che sarà quindi la somma dei crediti scolastici () e del colloquio orale (), per un, che è il votoraggiungibile. Quindi, cosa sarebbe questo "bonus maturità"? Ebbene, ilaltro non è che un bonus, dal valore, che può essere assegnato dalla commissione esaminatrice qualora lo studente abbia svolto un ottimo esame. Si tratta, dunque, di una scelta che la. Alla luce di tutto ciòda 5 o addirittura da 8 punti legato alla firma delper l'orale della maturità 2020. Si tratta, dunque,Per essere promossi occorrerà avere, dunquedi credito formativo e almenoall'orale di maturità. Ovviamente anche quest'anno sarà possibile ottenere, tuttavia questa scelta è sempre ache dovrà decidere unanimemente se assegnarla o meno. Attenzione, però: non si potrà arrivare allatramite i, per far sì che la commissione voti a favore della lode, avendo ottenuto negli ultimi tre anni costantemente la fascia più alta possibile.