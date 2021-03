PCTO Orale Maturità 2021: ammissione, ore, elaborato e relazione. Cosa sapere

PCTO Orale Maturità 2021: il monte ore

90 ore nei licei

ore nei 150 ore negli istituti tecnici

ore negli 210 ore negli istituti professionali

PCTO Orale Maturità 2021: come funziona l’ammissione

PCTO Orale Maturità 2021: cosa bisogna presentare?

PCTO Orale Maturità 2021: i consigli per la relazione

Presentazione dell’azienda: Descrivete la struttura presso la quale avete svolto il percorso PCTO e indicate di cosa si occupa, per poi approfondire anche delle mansioni specifiche del team con cui avete lavorato. Potete anche inserire l’indirizzo del sito web ufficiale e qualche foto.

Compiti svolti: Descrivete nel dettaglio i compiti che vi hanno assegnato, spiegando la vostra giornata-tipo in azienda e i progetti che avete svolto.

Obiettivi raggiunti: Spiegate quali obiettivi avete effettivamente raggiunto durante il PCTO e quali skills avete acquisito. Tirate le somme sulla vostra esperienza: cosa avete imparato? Non sottovalutate tutto ciò che riguarda le competenze trasversali.

Importanza dell’esperienza per l'orientamento: Spiegate se e in quale maniera il PCTO vi ha aiutato a fare chiarezza sui vostri progetti futuri post-diploma. Avete le idee più chiare su cosa fare dopo la maturità?

Considerazioni finali: Esponete una valutazione generale dell’esperienza ed eventuali osservazioni rispetto al progetto o alle attività che avete svolto.

Come è stato per il 2020, la maturità di quest’anno consisterà nel solo colloquio in presenza la commissione interna (eccetto il presidente esterno), volto a verificare le conoscenze acquisite nel vostro ultimo anno di studi. Ma non solo: anche per il 2021, parte integrante dell’esame sarà l’La pandemia però, ha reso questo compito molto più complicato: alcuni di voi infatti, non sono riusciti a svolgere il monte ore complessivo. Come funziona quindi? Ci saranno delle penalizzazioni per chi non ha raggiunto le ore stabilite? Vediamolo insieme.Per ogni scuola (liceo o istituto tecnico o professionale) è stato stabilito un diverso numero di ore complessive da effettuare per i PCTO. Anche quest’anno, le soglie minime di ore da superare per completare i percorsi sono:Ma cosa succede se non si svolgono tutte le ore, per? Se non avete finito le ore di PCTO previste, verrete ammessi comunque al colloquio? La risposta è sì., verrete comunqueperché lo svolgimento non è vincolante ai fini dell'ammissione. Questo perché, con i disagi di questi ultimi mesi, si è deciso di modificare anche questo aspetto dell'esame di Stato. Tra le altre modifiche c’è ad esempio quella riguardante le prove Invalsi : anch'esse, seppur obbligatorie, non saranno requisito di ammissione.Per la maturità 2021,. Questo vuol dire che se possibile potrete cercare di collegare al vostro discorso principale, le attività che avete svolto durante i PCTO. Nel caso in cui questo invece non fosse possibile, potrete svolgere una breve relazione da presentare nel corso del colloquio, che illustrerà il vostro percorso.Nel caso in cui, vi troviate quindi a dover scrivere una relazione sui PCTO, ecco alcuni consigli utili per consegnare un elaborato breve ma esaustivo. Seguendo lo schema che segue, se preferite, potete svolgere una presentazione PowerPoint o qualsiasi altro formato multimediale per presentare il vostro percorso PCTO alla commissione d'esame. In questo caso, usate anche immagini, video o fotografie che spieghino meglio la vostra esperienza. Ecco quali sono gli elementi principali:: Presentate gli obiettivi prefissati e la durata dell’esperienza, il nome dell’azienda e del tutor che vi ha seguiti.