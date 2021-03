Maturità 2021, entro il 30 marzo la scelta dei commissari interni: su cosa interrogano

Maturità 2021: definizione dei commissari interni

Maturità 2021: cosa possono chiedere i commissari interni?

È fissato per, martedì 30 marzo, il termine ultimo per la definizione deiper ogni Consiglio di Classe. Come risaputo, quest’anno l’ Esame di Stato sarà composto da un’unica prova, uncon tutti docenti interni e un solo. Facciamo un po’ di chiarezza sul ruolo deie dunque sullesu cui interrogheranno.Laè sempre più vicina: a giugno tutti gli studenti iscritti al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado dovranno sostenere il temuto. L’ha portato ancora una volta dei cambiamenti anche nella tipologia delle prove d’esame: come accaduto lo scorso anno, ilha deciso di proporre ai maturandi un esame ridotto, o perlomeno concentrato. Sono infatti state scartate leed è stato introdotto undella durata di circa un ora e composto da quattro momenti specifici. Ad esaminare gli studenti, invece, sarà unacomposta dae capitanata da un. Come anticipato, è stato fissato peril termine ultimo per scegliere i commissari interni, docenti appartenenti allo stesso consiglio di classe, dunque Come spiegato in questo articolo , inoltre, nella designazione dei commissari, il consiglio di classe deve rispettare l’assicurando la presenza delnonché del/dei commissario/i delle discipline caratterizzanti individuate come. Scopriamo insieme nel prossimo paragrafo su quali discipline possono interrogare i commissari interni.Guarda il video suL’per la Maturità 2021 si fa sentire sempre di più e gli studenti iniziano a domandarsi come sarà concretamente strutturato l’esame. Insomma, cosa chiederanno i commissari? Un docente di matematica può chiedere anche argomenti di fisica? I quesiti trovano risposta nell’dei docenti: un membro della commissione. Il docente di italiano, ad esempio, può fare delle domande su argomenti die un docente di Matematica con classe di concorso A-27 può chiedere argomenti di Fisica!