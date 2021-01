Maturità 2021, maxi orale o un solo scritto con colloquio: le due ipotesi per giugno

Maturità 2021: sarà semplificata?

Maturità 2021: le due ipotesi in gioco

La Maturità 2021 si sta inesorabilmente avvicinando sempre più, anche se purtroppo le informazioni in merito sono ancora poche. Ma questo dovrebbe cambiare tra poco,, sia quelle che saranno, sia quelle affidate aiE infatti ladi quest’anno. Scopriamo insieme le ipotesi di cui si sta discutendo adesso.È molto probabile che anchesarà anomala così come lo è stata quella del 2020, visto che a pochi mesi dall’esame. Come anticipato dalla Ministra dell’Istruzione stessa,, e potrebbe essere “”. Ma sembrerebbe che quest’anno, come avvenuto per la Maturità 2020 Per ora, come riporta il Sole24Ore , sono in gioco, su cui la Ministra Azzolina ha assicurato,. La prima ipotesi è quella che vede, che ha visto gli studenti affrontare una sola prova, il maxi orale in presenza davanti a una commissione. E quindi, come successo per lo scorso anno,, che in molti istituti ha incontrato non poche difficoltà nell’organizzazione delle ore da svolgere,Mentre, su cui spinge una fetta importante dell'attuale maggioranza, Pd in testa,Per ora però ancora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, ma speriamo che con la fine di gennaio