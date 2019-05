Maturità 2019, pronte le tracce: Bussetti ha scelto gli argomenti d'esame

Tracce maturità 2019: cosa aspettarsi dalle scelte del Miur?

Le tracce di analisi del testo saranno due, una di prosa e una di poesia

Gli autori scelti per l'analisi del testo appartengono al periodo storico a partire dall'Unità d'Italia

Per ovvi motivi, le tracce di maturità non saranno le stesse delle simulazioni nazionali

Nelle tre tracce del testo argomentativo si troveranno anche domande di comprensione del testo

Le tre tracce del testo argomentativo presenteranno un solo documento da cui partire

Il testo argomentativo può proporre argomenti di attualità e storia

Il tema di attualità non presenta domande di comprensione del testo

Il tema di attualità propone temi di ampio respiro per stimolare la riflessione.

Giugno si avvicina e con lui. Finalmente, il 19 e 20 giugno, gli studenti sapranno cosa li aspetta.Generazioni di maturandi avrebbero voluto conoscere in anticipo le tracce, cosa che è sempre risultata impossibile, nonostante le tante leggende metropolitane in circolazione.Ma le, in realtà, esistono già: lo ha affermato Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione, nel corso di un'intervista andata in onda ieri su RadioUno.Da qualche parte, quindi, negli archivi del ministero,stanno aspettando solo di essere svelate. Purtroppo a noi studenti non resta che ipotizzare quali siano, a partire da qualche indizio che il Miur ha disseminato qui e lì.Per la, possiamo dire con alta probabilità che: