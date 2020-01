Quanto dura la prima prova di maturità?

Prima prova maturità 2020: quando si farà e quanto dura

Tipologia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2 tracce prima prova maturità)

: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2 tracce prima prova maturità) Tipologia B : Analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce prima prova maturità)

: Analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce prima prova maturità) Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce prima prova maturità)

Prima prova maturità 2020: come prepararsi

Non si conoscono ancora le materie della seconda prova e pare che laci voglia davvero tenere sulle spine fino alCiò che è chiaro, per ora, è tutto quello che concerne la: modalità di svolgimento, tipologia e struttura delle tracce. Ecco tutto quello che c’è da sapere(si spera) alla prima prova di maturità 2020.Ilha stabilito che ilci sarà per tutti gli studenti italiani lo svolgimento della prima prova di maturità . Gli studenti potranno scegliere di svolgere la propria traccia tra tre tipologie: A, B e C.Eccole nel dettaglio:Nella speranza e nell'attesa di un'eventuale pubblicazione delledella prima prova per l’attuale anno scolastico, gli studenti possono intanto esercitarsi con quelle dello scorso anno.Dal portale del Miur dedicato agli, infatti, è possibile accedere agli esempi delle tracce delle prove scritte presenti in archivio selezionando l'anno scolastico di interesse dalla lista "Anno scolastico". Clicca qui per vederli