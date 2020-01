Materie maturità 2020: quali sono e quando escono

Dove trovare le materie maturità 2020?

Dove si trovano le? Ormai ilcomincia per i maturandi che quest’anno affronteranno l’ esame di stato e la necessità disi fa sempre più impellente. Come ben saprete le materie della seconda prova e le materie esterne per la maturità 2020 escono a gennaio, insieme a tutti i dettagli sulle commissioni.Vediamo allora? Non c’è una data precisa ma è ragionevole credere che, come ogni anno, l’annuncio avverrà entro e non oltre il 31 gennaio. Da quel momento in poi il ministero potrà avviare tutte le procedure per formare le commissioni. Da quando conviene cominciare a stare sull’attenti? Nella seconda metà di gennaio. Quali sono le? Partiamo dalle materie interne, ovvero quelle affidate ai membri interni della commissione. Si tratta di tutte le materie in cui verrete messi alla prova dai vostri stessi professori (3 su 6). Le materie interne sono quelle che non vengono annunciate come esterne e, di conseguenza, si sanno all’annuncio di quelle esterne. Le discipline esterne, invece, sono quelle affidate ai commissari interni (gli altri 3 rimasti) e vengono rese note insieme alle materie della seconda prova maturità 2020 tramite unVeniamo ora a quello che ci interessa: una volta pubblicate dove potrete trovare le materie maturità 2020? Può succedere, come già accaduto in passato, che ilcondiviso tramite il profilo del Miur, che quindi è da tenere d’occhio. L’anno scorso, in particolare, le materie sono uscite almeno una decina di giorni prima del solito () dando la possibilità ai maturandi di scoprire quale fosse il loro destino già appena dopo la metà di gennaio. Ci sono vari modi per venire a conoscenza della lista delle materie maturità 2020 a partire da. Come ogni anno, infatti, ci occupiamo di pubblicare tutte le liste integrali in tempo reale. Oltre al nostro sito sarà possibile andare a cercare le materie anche negli appositi motori di ricerca del ministero dell’Istruzione , che verranno prontamente aggiornati non appena usciranno le materie. In alternativa, per chi preferisce leggere l’intero decreto, sarà possibile trovare e consultare testo e allegati con tutte le materie maturità 2020 non appena sarà firmato e reso pubblico.