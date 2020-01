Materie maturità 2020, l'uscita è vicina: ecco perché

Maturità 2020: presto le materie e le commissioni

Maturità 2020: l'annuncio del ministero

Siamo tutti curiosi di conoscere le. La nuovaha confermato, nonostante il cambio al Ministero avvenuto a inizio Gennaio, le materie delle prove scritte e quelle affidate ai commissari maturità 2020 usciranno entro il 31 gennaio. L’annuncio, dunque, potrebbe arrivare molto presto.Ilha già scelto le discipline d’indirizzo per la(per la prima prova ci sarà, come sempre, Italiano). Manca solo la pubblicazione. Inoltre, ci sono alcuni indizi che ci fanno capire che l’uscita è davvero vicina!L’è un traguardo fondamentale del percorso scolastico ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Lesaranno annunciate attraverso il sito del Miur dedicato alla Maturità 2020. In questi giorni il ministero sta modificando il portale (già risulta indicato l'anno scolastico 2019/2020) e questo ci fa capire che presto tutti sapranno cosa troveranno in seconda prova. Se fino ieri l’intestazione era “Anno scolastico 2018/2019”, infatti, questa mattina è stata aggiunta unadedicata all’attuale anno scolastico. Un altro indizio che l’annuncio è prossimo è dato dal fatto che cliccando su “” la sezione non si apre e ciò significa che si stanno facendo degli aggiornamenti per caricare e rendere accessibili a tutti i nuovi contenuti.Come ogni anno il, subito dopo aver aggiornato il sito ufficiale dedicato all'Esame di Stato, pubblicherà un post social o un video per annunciare le materie della seconda prova e le commissioni di maturità 2020.. Restate quindi sulle pagine del sito e sui profili social di Skuola.net per sapere in tempo reale con quali materie si dovranno cimentare i maturandi del 2020 il prossimo giugno, divise per indirizzo di studio, e quali di queste saranno affidate ai commissari esterni