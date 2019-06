Possibili tracce maturità 2019 su Greta Thunberg: come farla e temi svolti

Perché Greta Thunberg è tra i favoriti del toto-esame?

Toto-esame maturità 2019 prima prova: quali sono le tracce più gettonate

Traccia maturità 2019 su ambiente e Greta Thunberg: come farla e temi svolti

Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine:inizierà finalmente lae l’ansia tra i maturandi cresce ogni ora di più. Sul web e sui social molti tentano di indovinare quali saranno gli argomenti nelleche domani gli studenti di quinto si troveranno ad affrontare.Quest’anno infatti se da una parte si celebrano diversi anniversari importanti, dall’altra sono stati molti i temi caldi affrontati dall’opinione pubblica, a cominciare dalMentre il toto-esame spopola sul web, alcuni in un’intervista di ieri del, hanno intravisto tra le righe un possibile indizio dissimulato in una sua affermazione: “Ognuno di noi ha il compito di contribuire a rendere migliore questo mondo”.Questa frase, del tutto condivisibile da ognuno e semplice, in realtà potrebbe celareportata avanti dacontro tutti quegli sprechi che contribuiscono ad accrescere l’Anche se infatti questo tema è da anni il centro di dibattiti e di preoccupazioni da parte di tutti i Paesi incapaci di gestire i loro consumi, quest’anno grazie all’azione della giovanissima attivista svedese, ha coinvolto in linea diretta anche gli stessi studenti adolescenti neiche hanno trovato adesioni in Italia come in tutta Europa.L’azione e le parole accese di Greta inoltre hanno scosso e coinvolto talmente tanto l’opinione pubblica che tutti i media hanno parlato del suoe del suo, senza dimenticare la sua candidatura per ilAnche i maturandi, inoltre, danno le tematiche legate all'ambiente come possibili per l'esame di maturità: ben 1 su 4 è convinto di trovare uno spunto del genere in prima prova.Guarda anche:Oltre alla questione ecologica e al nome di Greta Thunberg in primo piano, il toto-tracce non si ferma certo qui. Si discute molto infatti su altre possibili tra cui quelle che nel 2019 celebranoIl, nato nelper opera del ricercatore e informatico britannico Tim Berners Lee quest’anno compie ben. Ma ilviene ricordato da tutti non solo per questo ma anche e soprattutto per, evento che ha segnato una tappa fondamentale nella storia internazionale poiché ha rappresentato la fine della guerra fredda tra Stati Uniti d’America e Unione Sovietica e i rispettivi Paesi alleati.Un altro anniversario importante è sicuramente loda cui sono trascorsi ben; una delle tracce potrebbe quindi prendere come spunto l’evento per poi richiedere ai candidati un tracciato sull’, da 50 anni fa fino ai giorni nostri.Connesso alla tematica del progresso e della cultura è sicuramente anche il possibile tema su,il geniale inventore, tecnologo e ingegnere di cui quest'anno si celebrano, avvenuta nelTra gli argomenti di attualità più importanti in questi anni, quindi, la lotta per il clima si pone come un possibile tema delle tracce di maturità 2019.Sì, ma come svolgere una traccia del genere?Qui Skuola.net ti fornisce tutto il materiale più utile per arrivare preparato: