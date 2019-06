Plutarco vita e opere più importanti: Maturità 2019

Chi era Plutarco? Seconda Prova Liceo Classico, Maturità 2019

Maturità 2019: le opere più importanti di Plutarco

sembra essere uscito in seconda prova come autore dell'analisi del testo di greco al. Ecco quindi un rapido approfondimento sull'autore greco. Noi di Skuola.net infatti siamo sempre pronti a dareprecise per quanto riguarda il mondo della scuola con particolare attenzione al periodo di Maturità.Plutarco è stato un biografo, scrittore, filosofo e sacerdote, vissuto sotto. I suoi meriti da studioso e letterato furono riconosciuti ed ebbe quindi anche la, e ricoprì incarichi amministrativi.I primi anni di formazione li passò ad Atene e dove fu fortemente influenzato dalla filosofia diLa sua opera più famosa è senza dubbio costituita dalle, biografie dei più famosi personaggi della classicità greco-romana. Inoltre vanno citati anche i, gli scritti di carattere etico, scientifico, erudito, in un pensiero fortemente influenzato da Platone e dal fatto che nell'ultima parte della sua vita fu sacerdote al Santuario di Delfi.Le opere di Plutarco vengono, per convenzione secolare, divise in due grandi blocchi:Le Vite parallele sono, amico di Plutarco. Sono costituite da 23 coppie, ma una purtroppo è andata perduta. La struttura è così formata:, ad esempio Alessandro Magno e Giulio Cesare. L'originalità plutarchea sta proprio in questo, che dimostra sia come l'Ellade aveva prodottod'azione e sia come i. Le sue biografie contengono un'infinità di informazioni utili alla ricerca storiografica.Plutarco on distorceva la realtà mai fatti in base ai suoi interessi etici e alla sua impostazione morale. Tutto ciò. Infatti possiamo affermare chedelle cause e degli effetti delle vicende, elementi caratterizzanti dell'opera dello storico.E' da evidenziare infatti come la sua narrazione risulta tutt'ora avvincente e lo stile s'impronta ai moduli della storiografia drammatica di età ellenistica. La composizione dellesi colloca nella maturità (non solo quella 2019) di, più o meno furono scritte dal 96 al 120 d.C. circa.Evidente anche, in fatto di analisi lessicale che se pur per il biografo i termini "" e "" hanno valenza negativa, li utilizza nella presentazione di personaggiAltro tratto interessante da aggiornare quasi tutte le biografie si chiudono con delle syncrìseis, o confronti, che tendono a trovare similitudini o divergenze. Alle coppie suddette si devono aggiungere 4 Vite singole, tramandateci dai manoscritti congiuntamente alle altre.