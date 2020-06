Orale maturità 2020: come funziona e cosa cambia rispetto al passato

La struttura dell’esame orale di maturità 2020

Elaborato sulle materie di indirizzo : concordato precedentemente con i vostri docenti, riguarderà le materie d’indirizzo e segnerà l’inizio del colloquio.

: concordato precedentemente con i vostri docenti, riguarderà le materie d’indirizzo e segnerà l’inizio del colloquio. Discussione di un breve testo riguardante lingua e letteratura italiana. Si tratterà di un testo affrontato nell’ultimo anno di studi.

riguardante lingua e letteratura italiana. Si tratterà di un testo affrontato nell’ultimo anno di studi. Analisi del materiale : questa parte riguarderà del materiale scelto dalla commissione. Non si tratterà dunque di un sorteggio ma di una scelta effettuata dai docenti.

: questa parte riguarderà del materiale scelto dalla commissione. Non si tratterà dunque di un sorteggio ma di una scelta effettuata dai docenti. Quesiti di Cittadinanza e Costituzione , con possibili collegamenti anche all’epidemia da Covid-19

, con possibili collegamenti anche all’epidemia da Covid-19 Illustrazione della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro e quindi la discussione del vostro elaborato basato sull’esperienza del triennio nel progetto alternanza scuola-lavoro

Orale maturità 2020: cambia il punteggio

Orale maturità 2020: niente commissari esterni

Maturità 2020, orale con le norme di sicurezza

Quest’anno le modifiche apportate agli esami di maturità sono state numerose. A causa delle recenti disposizioni, in un primo momento si era pensato ad un esame online, ma poco dopo è stato confermato il, partito oggi 17 giugno. Se volete chiarire gli ultimi dubbi su come funzionerà la maturità 2020 , in questa pagina troverete tutte le modifiche apportate all’esame di quest’anno.Guarda anche:Questi cambiamenti hanno inevitabilmente modificato la struttura del colloquio orale di maturità . L’esame sarà quindi composto da 5 parti:Rispetto all’anno scorso, la modifica forse più sostanziale riguarda proprio il punteggio. Fino alla scorsa maturità infatti, i crediti pesavano sul voto finale 40 punti, le prove scritte altri 40 e l’orale gli ultimi venti. Quest’anno invece dato che si svolgerà solo il maxi colloquio orale, il punteggio è stato modificato. Infatti! I restantiAltra novità di quest’anno sono sicuramente i commissari, che passeranno dall’essere 3 esterni e 3 interni a una. Quasi perché, per garantire la correttezza e l’imparzialità della prova, sarà comunque presente un presidente esterno.Una considerevole novità riguarda i comportamenti da tenere durante l'esame. La commissione ha infatti preparato un calendario con turni che devono essere rigidamente rispettati, con il candidato che può arrivare a scuola con un anticipo di massimo 15 minuti dal momento della prova.Ogni istituto è fornito dia disposizione dei maturandi e delle commissioni: per questo b]non è obbligatorio indossare i guanti. Gli ambienti saranno igienizzati dai collaboratori scolastici ogni giorno.Le aule presso cui si svolgeranno i colloqui saranno abbastanza ampie da consentire il distanziamento obbligatorio di. Dovranno essere indossate lema il candidato durante lo svolgimento del colloquio, distanziato di almeno 2 metri dalla commissione, potrà abbassarla per rendere più agevole la prova.La scuola infine dovrà provvedere aidentificati dalla relativaproprio per evitare la creazione di assembramenti o di flussi di studenti a distanza troppo ravvicinata.all’ingresso dell’edificio scolastico ma candidati ed eventuali accompagnatori (uno per maturando) sono tenuti a compilareil giorno dell’esame e i tre giorni precedenti. Inoltre nella stessa autocertificazione si dovrà dichiarare di non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni e di non essere venuti a contatto con soggetti affetti da Covid-19, sempre negli ultimi 14 giorni.