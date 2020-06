Testimone maturità 2020, come funziona per l'accompagnatore?

Maturità 2020: cosa deve fare l'accompagnatore

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

o di nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

o negli ultimi 14 giorni; i non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Laè ormai iniziata e gli studenti stanno rivendendo i loro docenti dopo molti mesi di didattica a distanza per sostenere l’unica prova prevista quest’anno, il. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti disposizioni governative per contrastare la diffusione del virus, anche ilha pensato di diffondere un documento con tutte le prescrizioni che scuole, studenti e docenti devono adottare a partire dal 17 giugno, data d’inizio della Maturità 2020 Ma come funziona per l’accompagnatore? Dopo aver notato dubbi e incertezze sull’argomento, abbiamo pensato di chiarirti un po’ le idee. Ecco tutto quello che devi sapere.Come spiegato nel Documento tecnico diffuso dal Ministero dell’Istruzione prima dell’inizio dell’ esame di Stato , il candidato può portare con sé con una persona. Sebbene all’ingresso non sia necessaria la rilevazione della temperatura corporea, sia candidato sia eventuale accompagnatore devono produrre un’attestante diverse condizioni. Ecco quali:Il testimone durante il colloquio della Maturità 2020 è obbligatorio? Secondo il documento del. Inoltre, il candidato è fortemente invitato a lasciare la scuola una volta concluso l’esame per rispettare le disposizioni sulla sicurezza.