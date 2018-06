Maturità 2018, il dress code dei presidi: niente minigonne o infradito all'esame di Stato

La scuola è ormai finita. Per gli studenti delle ultime classi si avvicina il giorno della prima prova della maturità. Le temperature bollenti rischiano di creare non pochi problemi ai maturandi, ma, a detta del dirigente scolastico del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari, non potranno vestirsi come in spiaggia. Per la dirigente scolastica niente cappellini, minigonne, magliettine corte e pantaloni a vita bassa, niente calzoncini e nemmeno infradito. Infatti il preside dell'istituto sardo ha inviato, tramite una circolare, un vademecum alle famiglie e ai ragazzi per il dress code da tenere durante le prove d'esame.

"Il vestiario deve essere adeguato, la scuola non è una spiaggia - ha dichiarato la preside a L'Unione Sarda - ogni anno firmo questa disposizione per dare buoni consigli. Abbiamo un regolamento in vigore: niente cappellini da baseball, auricolari, mani in tasca", ha ribadito la dirigente.

Dress Code Maturità 2018

Gli oggetti vietati e consentiti alla maturità

Per la maturità 2018 il dress code già in vigore a scuola è stato aggiornato. Per la preside, infatti, l'abbigliamento è molto importante: "Vestire in modo adeguato, evitando gonne e pantaloni corti o magliette scollate, è segno di maturità e civiltà", ha detto. Dunque, cari ragazzi, tolleranza zero e massimo rigore anche con temperatura bollenti.Il Miur, nei giorni scorsi, ha pubblicato una. Non si possono portare smartphone, tablet, calcolatrici Cas, wireless ed elettriche. No alle connessione a internet, niente libri di testo e ovviamente nessun trucco per copiare. Sì invece a orologio, calcolatrici grafiche e scientifiche, attrezzature informative qualora siano previste e vocabolario. Vietatissimi i bigliettini, appunti ma anche qualsiasi tipo di foglio bianco. Solo i fogli di protocollo ufficiali consegnati dalla commissione possono essere utilizzati durante le tre prove scritte. Se siete sorpresi con un telefono o a copiare da un compagno sarete costretti a ripete l’ultimo anno.