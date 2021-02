Maturità 2021: c'è chi propone orale e scritto, ma online

Esame di Stato 2021: tra le proposte spunta la Maturità online

Maturità 2021: prove scritte e orali online

Nonostante la crisi di Governo attualmente in svolgimento stia monopolizzando i dibattiti sull’attualità, un. Infatti quest’anno, a differenza degli anni passati, a fine gennaioin merito alle materie di Maturità e al suo svolgimento,E, ad oggi, sono davvero: una di queste, scopriamone di più.E in vista della Maturità 2021 scopri tutti i trucchiSembrerebbe che la volontà del Dicastero dell’Istruzione, quindi, con la differenza però che quest’annoper tutti, ma. Tuttavia, infatti fonti interne al Governo in carica. Ad affiancare queste due ipotesi, per ora le più gettonate, è arrivatacome fortemente voluto dalla Ministra Azzolina lo scorso anno, da parte delSulla questione legata alle possibili modalità di svolgimento della Maturità 2021 Antonino Ballarino, proponendo, come si legge sul sito del Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti e su: “Quando oggi le università fanno già tutto online, compresa la laurea – afferma il presidente del Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti - ancora nelle scuole superiori ci si chiede cosa e come fare per far conseguire la maturità in presenza od online? Se ci deve essere la prova scritta ed orale o no? Ma insomma, di cosa stiamo parlando! In un’epoca in cui anche le università fanno le interrogazioni online e perfino le lauree online, per non parlare delle ormai consuete interrogazioni e lezioni agli studenti delle scuole medie superiori, realizzate con la Dad… ma ci si rende conto che, come si suol dire, ci si sta perdendo in ‘un bicchier d’acqua’? Io sono convinto che l’esame di maturità si può fare online e sia in forma scritta che orale. E non è un problema, se si pensa che ci sono già alcune università italiane che stanno usando software per sorvegliare gli studenti durante gli esami. L’idea - spiega Ballarino - è abbastanza semplice: per svolgere gli esami scritti online si possono utilizzare dei software appositi che già esistono e che permettono di monitorare automaticamente con la webcam il comportamento degli studenti e, allo stesso tempo, possono controllare quali programmi vengono avviati sul pc o addirittura li bloccano completamente. Come se non bastasse, lo stesso software produce un report finale, in cui un algoritmo indica i possibili casi sospetti di copiature, permettendo così al docente di avere a colpo d’occhio il quadro generale. Questi software - continua il presidente - svolgono la funzione cosiddetta di e-proctoring, aggiungendosi come plug-in a sistemi per svolgere gli esami tipo la piattaforma Moodle. Non c’è quindi bisogno di convertire gli esami scritti in orali e impiegare sistemi per la videoconferenza, cosa che richiederebbe più docenti e assistenti. L’algoritmo di identificazione e riconoscimento facciale è in grado di individuare se altre persone sono entrate nella stanza, se ci si è mossi dalla propria postazione, se le condizioni di luce non sono ottimali, e se addirittura qualcuno si è sostituito al posto dello studente. Questa - conclude Antonino Ballarino, presidente del Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti - soluzione potrebbe essere quella giusta per far sì che gli esami di maturità possano svolgersi con la prova scritta e orale, dipanando una questione che risulta essere al momento confusa, ma che poi non lo è… decidendo semplicemente di adottare quello che già altri hanno già messo in atto. E a quanto pare anche in modo molto funzionale, pratico e immediato, per espletare online e senza problemi non solo lezioni, interrogazioni e lauree, ma anche le prove solitamente previste dai tradizionali esami di maturità”.