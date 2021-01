Maturità 2021, rimandate le decisioni ufficiali: ordinanza in stand by per la crisi di governo

Maturità 2021: Ordinanza rimandata a causa della crisi di governo

Maturità 2021: ci sarà solo la prova orale?

Entro, ma la crisi di Governo che si sta consumando in queste ore. Ma scopriamone di più.Come anticipato da Ansa,, quindi per quest'anno la scandenza del 31 gennaio, entro la quale negli anni passati il Ministero dell'Istruzione comunicava ai maturandi le materie di seconda prova e quelle assegnate ai commissari esterni , non verrà rispettata.A disciplinare gli Esami di Stato 2021 saranno, come notificato sulla Legge di Bilancio 2021 pubblicata da CislScuola : “ In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e,, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.”Quindi, con, è ancora tutto piuttosto. Tuttavia. Ma un’altra ipotesi è in gioco, quella che prevede il superamento, insieme al maxi-orale, di almeno una prova scritta, proposta portata fortemente avanti dai dirigenti scolastici . Tutt’ora però, per capire in quale direzione il Ministero dell’Istruzione ha intenzione di muoversi per l’esame di Maturità 2021.