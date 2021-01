Maturità 2021, che ruolo avrà il PCTO?

PCTO sarà requisito di ammissione per l’Esame di Maturità 2021?

Maturità 2021: il PCTO farà parte dell'esame?

Illustrazione dell’elaborato sulle materie di indirizzo , precedentemente concordato con il docente e sviluppato autonomamente in maniera originale e personale;

Analisi orale di un testo di letteratura italiana studiato nel corso dell'anno, proposto dalla commissione;

Discussione interdisciplinare a partire da uno spunto, anch'esso studiato nel corso dell'anno, proposto dalla commissione (un quadro, una citazione, una fotografia, una tabella, un documento, ecc);

Illustrazione della propria esperienza di PCTO ("Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", ex alternanza scuola-lavoro) con l'ausilio di una relazione cartacea o di una presentazione multimediale;

Risposta ad uno o a più quesiti su Cittadinanza e Costituzione, da quest'anno ritornata ad essere ufficialmente una materia vera e propria, inclusa nell'offerta didattica nelle scuole secondarie.



Sono attesenotizie ufficiali da parte del Ministero dell’Istruzione riguardo alle modalità di svolgimento dell’. Le prime indiscrezioni pubblicate dalla stampa rivelano che il Ministero sarebbe propenso adper il secondo anno consecutivo, sostituendole con la formula del, già sperimentata lo scorso anno.Altro punto interrogativo riguarda il PCTO: sarà requisito fondamentale per essere ammessi all'esame? Scopriamolo!Guarda anche:Non solo le modalità di svolgimento, gli interrogativi sullasono davvero tanti. I ragazzi infatti si stanno chiedendo in queste ore anche che ruolo avràche molti, causa Covid-19, non hanno potuto svolgere o hanno dovuto interrompere bruscamente. Al momento notizie ufficiali da parte del Ministero dell'Istruzione non ce ne sono ma, come riporta IlSole24Ore , pare che sia ilche le tanto temute Prove Invalsi , potrebbero, il condizionale è d'obbligo, non fare parte dei requisiti fondamentali per accedere all'esame diNulla però è ancora certo, quindi è presto per cantare vittoria.Anche se ancora non vi è nessuna conferma, tutto lascia presagire che la struttura della Maturità 2021 ricalcherà quella dello scorso anno con, suddiviso inche ogni maturando dovrà percorrere nel corso della prova. Una di queste potrebbe essere proprio dedicata alla relazione del progetto PCTO portato avanti dallo studente. Ecco la struttura del maxi orale dello scorso anno, che potrebbe essere ripreso anche per il 2021: