Commissione maturità 2021, potrebbe essere di nuovo interna?

Maturità 2021: come sarà la commissione d’esame?

Anche se siamo solo al primo mese del 2021,. Quest’anno le complicazioni dovute alla situazione del Covid in Italia, alla Dad ancora attiva in moltissime regioni e all’insicurezza sulla modalità in cui potrebbe svolgersi la Maturità 2021,Inoltre proprio in queste settimane si sta discutendo di un altro argomento inerente all’ esame di Stato 2021:. Ci si chiede come potrebbe essere: scopriamolo insieme.La domanda che si stanno facendo tutti i maturandi è:Purtroppo però non conosciamo ancora nei dettagli come potrebbe essere l’esame di Stato 2021. Infatti Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione, ha annunciato che a breve darà indicazioni ufficiali . Un’altra grande incognita della Maturità di quest’anno è proprioAncora molte poche sono le certezze, ma vista la situazione e l'orientamento del ministero,Come sono composte le Commissioni di Maturità di solito?È compito del Consiglio d'Istituto nominare, in tutto tre per ogni classe, mentre, che devono essere quindi 3, come il numero delle materie esterne . Tuttavia, l’anno scorso, vista la pandemia in corso, il Ministero dell’Istruzione ha optato per una commissione tutta interna con il solo presidente esterno. Quindi anche quest’annoconsiderando che diverse indiscrezioni rivelano che si dovrebbe tornare a un modello molto simile a quello del 2020: dunqueper avere qualche informazione in più.