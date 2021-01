Maturità 2021, i presidi chiedono almeno una prova scritta

Maturità 2021: verso il maxi orale

Maxi-orale 2021? I presidi non sono d'accordo

E' tutto in bilico, sono ore critiche per il Governo, infattie oggi sarà il giorno in cui il Presidente del Consiglio Conte presenterà le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Mattarella.Da Viale Trastevere l'intenzione sarebbe quella di replicare la modalità adottata lo scorso anno ma, scopriamo come mai.“Nel giro di pochi giorni decideremo, daremo risposte agli studenti che hanno bisogno di certezze. - Ha assicurato la Ministra Lucia Azzolina nel corso del suo intervento ad Agorà del 25 gennaio - La decisione non sarà presa in solitudine, stiamo ascoltando tutti, famiglie, sindacati, docenti e studenti. Loro vorrebbero un esame serio ma che sia simile, se non uguale a quello dell’anno scorso. Questo è l’orientamento. Nelle prossime ore decideremo”. Dunque sono queste le ipotesi sul tavolo:, ma non tutti potrebbero essere d’accordo.Ma anche sei presidicon questa linea: a manifestare il dissenso dell’intera categoria: “Credo che rispetto all’anno scorso si possa pensare a un esame più consistente, più solido, con una verifica delle competenze più significativa di quella dell’anno scorso. Al momento è prematuro identificare un format, rischiamo di essere smentiti dai fatti, ma per il momento è ipotizzabile almeno una prova scritta oltre a quella orale”.Un parere diverso: “Dobbiamo rispettare la difficoltà degli studenti. E soprattutto bisogna programmare sin da subito e dare la certezza di farlo. Se si aggiunge una prova si deve dire adesso. Non possiamo dire ai ragazzi a marzo o aprile che ci sarà un saggio. I ragazzi vanno rispettati”. Insomma,, che potrebbe ancora avere un ruolo importante in questo 2021.