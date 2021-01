Maturità 2021, sempre più vicina l’ipotesi del maxi orale

Maturità 2021, probabile il bis del maxi orale

Maturità 2021, la sicurezza al primo posto: le parole della Ministra Azzolina

: dopo la fine delle vacanze natalizie, gli studenti di tutte le scuole italiane hanno ripreso le lezioni che, per quelli delle superiori, si confermano ancora a distanza. Tra questi, gli studenti che sono maggiormente preoccupati per la situazione generale, sono sicuramente quelli di quinto superiore che a giugno dovranno sostenere la temutaCome si svolgerà quest’anno l’ Esame di Stato ? La pandemia condizionerà le scelte del Ministero dell’Istruzione per quel che riguarda l’assetto degli Esami?Dopo l’invito della Ministra Azzolina a manifestare suggerimenti in merito allo svolgimento degli Esami di giugno, già negli scorsi mesi moltidi tutta Italia avevano risposto conin cui chiedevano l’abolizione della Maturità 2021. Ma come avrà reagito il Ministero dell’Istruzione a queste richieste?Guarda anche:Nonostante si stiano somministrando le prime dosi del, la situazione odierna non è lontana da quella già vissuta lo scorso anno: i contagi e i decessi sfiorano numeri sempre molto alti e il livello di gravità della pandemia rimane abbastanza critico e preoccupante.Alla, si aggiunge anche quella relativa allache ormai da troppi mesi si svolge, modalità che non assicura la stessa efficacia di apprendimento di quella tradizionale in presenza: sono stati gli stessi maturandi in più occasioni a manifestare disappunto e preoccupazione perPer questo, anche se giugno è ancora distante, appare sempre più lontana la previsione di un Esame strutturato in modo tradizionale con due prove scritte e una orale.Se il Ministero dell’Istruzione sembra del tutto, avanzata da molti maturandi, starebbe tuttavia valutando l'ipotesi dicosì come accaduto lo scorso anno.Sulla scia dello scorso anno, la parola d’ordine anche per questoè sicuramente “”. Per garantire dunque uno svolgimento in presenza degli Esami, nellail Governo ha destinato bendestinati ad assolvere questo scopo.È la stessainfatti che ribadisce l’assoluta necessità di: “Auspico che l’esame si possa svolgere in presenza, nelle giuste condizioni di sicurezza”.per lasciare il posto al, anche se la Ministra Azzolina avrà comunque facoltà di adottareche prevedano specifici criteri di valutazione degli apprendimenti e specifiche disposizioni in merito allo