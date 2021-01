Maturità 2021, verso la conferma del maxi orale

Maturità 2021: l’ipotesi sul maxi orale

Maturità 2021: ci sarà un solo orale come lo scorso anno?

Esposizione di un elaborato scritto sulle materie di indirizzo: si trattava di un lavoro, concordato con i rispettivi docenti entro il 1° Giugno, che i candidati dovevano consegnare in forma scritta alla commissione entro il 13 giugno e che poi avrebbe dovuto esporre oralmente in sede di esame. Questa prima “fase” del colloquio era finalizzata a colmare la mancanza della seconda prova scritta.

Analisi del testo: ai candidati veniva richiesta l’analisi del testo orale di un brano fra quelli inseriti nel programma di italiano del medesimo anno scolastico. Questa seconda “fase” del colloquio era finalizzata a colmare la mancanza della prima prova scritta.

Percorso interdisciplinare: il terzo momento era costituito dalla somministrazione da parte della commissione di materiale di varia natura (un testo, un quadro, una tabella, un problema) da cui il candidato doveva cogliere il filo conduttore che lo connettesse alle altre materie per intessere un discorso interdisciplinare ben strutturato e coerente con il tema di fondo.

Illustrazione del percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro): il candidato doveva esporre la propria esperienza di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) con l’ausilio di una presentazione multimediale o di una relazione scritta, nella quale evidenziava l’aspetto formativo dell’esperienza.

Domande di Cittadinanza e Costituzione: il candidato doveva rispondere alle domande di Cittadinanza e Costituzione formulate dalla commissione. Era inoltre possibile trattare alcuni argomenti della materia anche in relazione all’emergenza sanitaria e ai cambiamenti drastici che essa ha comportato nella società.

Maturità 2021: ci saranno le Prove Invalsi?

Siamo nel vivo nell’ed entro la fine del mese di gennaio ilemanerà l’ordinanza sulla. Tutto fa pensare che si seguirà la linea dello scorso anno, ovvero quella che vedrebbe lacon una sola prova d’esame, ilin presenza. A dare credito a questa ipotesi è il Sole24ore , che chiarisce allo stesso tempo che non si tratterà di “un’ammissione generalizzata” come successo lo scorso anno e che l’intero esame “sarà condizionato al buon andamento del percorso scolastico”.Vediamo insieme come potrebbe essere l’L’continua sventuratamente senza sosta e ilè al lavoro per riformulare l’esame di Stato che gli studenti iscritti al quinto anno delle superiori sosterranno a giugno. L’anno scolastico in corso si è svolto quasi interamente a distanza e tutto fa pensare che anche per quest’anno non torneranno le classichedella Maturità. A muovere delle ipotesi al riguardo è ilche confermerebbe l’esame semplificato con una sola prova orale . A differenza dello scorso anno, però, l’esame non garantirebbe la promozione a tutti: l'ammissione potrebbe anche essere condizionata dal “buon andamento del percorso scolastico”. Inoltre, il 60% del voto d’esame sia già costituito interamente daiaccumulati durante il triennio. Le ipotesi appena citate, del resto, trovano conferma nelle parole pronunciate dallanel corso di un intervento adsu Rai3 di stamattina: “Nel giro di pochi giorni decideremo, gli studenti hanno bisogno di certezze. Noi stiamo ascoltando tutti, famiglie, sindacati, docenti e studenti. Loro, gli studenti, vorrebbero un esame serio ma che sia simile se non uguale a quello dell'anno scorso. Questo e' l'orientamento. Nelle prossime ore decideremo”.Tuttavia, come riporta Orizzonte Scuola, ci sarebbe un'opzione B sostenuta in particolare dal Partito Democratico che vorrebbe una Maturità 2021 composta da una prova scritta e una prova orale.Lache si starebbe seguendo daè dunque la stessa dello scorso anno, in cui gli studenti partivano da(dati dai crediti scolastici del triennio) e potevano arrivare alottenendo tutti i. Ma facciamo un po’ di chiarezza: come era strutturato illo scorso anno? Vediamo insieme la scaletta che si divideva inSempre il Sole24ore porta avanti allecirca lo svolgimento delle: sebbene non sia ancora certo se saranno, la tendenza sarebbe quella di prevederle per il solo. Lo stesso discorso andrebbe applicato per l’che, a causa dell’emergenza, non ha permesso il normale svolgimento delle attività presso le aziende. Bisogna dunque aspettare l'del Ministero dell'Istruzione per capire quale sarà ladellee come si dovranno comportare gli studenti nelladell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.