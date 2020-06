Durata e struttura del maxi orale maturità 2020

La struttura del maxi orale di Maturità 2020

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Si passerà poi alla discussione di un breve testo , già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

La durata dell’esame di Stato 2020

Una settimana è il lasso di tempo che ci separa ormai dalla data di inizio degli esami di Maturità 2020, a partire dalle ore 8.30. In quella data avranno infatti inizio i colloqui di Maturità che saranno l'unica prova da affrontare per i maturandi 2020. Infatti quest'anno, a causa del covid-19. L'esame dunque è stato notevolmente ridotto rispetto a tutti quelli che l'hanno preceduto, ma non per questo incute meno paura e ansia nei maturandi. L'unica prova superstite della Maturità 2020. Per questo il Ministero dell'istruzione ha annunciato che il colloquio sarà che andranno a comporre l'esame di Stato 2020. Le cinque fasi dovranno in parte cercare di compensare la mancanza delle prove scritte. Quindi l'esame di Maturità 2020: ma quanto potrà durare l'esame nel suo complesso? Sempre nell'ordinanza di Maturità pubblicata alla fine di maggio 2020, è compito della commissione curare l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio.